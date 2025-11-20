 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Военный суд назначил 25 лет подорвавшему в 2024 году машину офицера

Подорвавшему в 2024 году автомобиль офицера Минобороны на Синявинской улице в Москве Евгению Серебрякову назначено 25 лет лишения свободы. Из них пять лет — в тюрьме, 20 — в колонии строгого режима
Евгений Серебряков
Евгений Серебряков (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Судья Второго Западного окружного военного суда Андрей Плужников признал бывшего аналитика базы данных «ТВС Узбекистан» Евгения Серебрякова виновным в приготовлении к теракту, его совершении, незаконном обороте взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывных устройств. По совокупности преступлений ему назначено 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме и штраф в размере 1 млн руб., сообщает корреспондент РБК.

Также суд постановил конфисковать в пользу государства у Серебрякова 130 тыс руб. и в полном объеме удовлетворить иски потерпевших. Осужденный обязан выплатить им более 4,5 млн руб.

В ходе прений сторон, которые прошли 18 ноября, прокурор Евгений Майоров настаивал на назначении Серебрякову 28 лет строгого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме в начале отбытия наказания. Вина подсудимого в нескольких особо тяжких преступлениях, счел государственный обвинитель, была полностью доказана в судебном процессе. Адвокат подсудимого Владимир Семенцов просил суд учитывать смягчающие обстоятельства при вынесении приговора. Серебряков, отметил он, полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Более того, он самостоятельно сообщил следствию о подготовке теракта против сотрудника СКР, что, настаивал защитник, можно расценивать как явку с повинной.

Как установило следствие, бывший аналитик банка данных «ТВС Узбекистан» Евгений Серебряков входил в состав организованной группы, готовившей теракт против следователя центрального аппарата СКР, занимавшегося расследованием дел в отношении украинского военно-политического руководства. Для этого он был завербован «неустановленными лицами» через онлайн-игру Mobile Legends. Связь с кураторами поддерживалась через зашифрованный мессенджер Wire, не поддающийся фиксации в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Прокурор запросил 28 лет обвиняемому в подрыве машины офицера в Москве
Политика
Евгений&nbsp;Серебряков

За выполнение задания ему пообещали переезд на территорию Украины, получение гражданства и вознаграждение в размере от $10 тыс. до $20 тыс. Его задачей было узнать адрес проживания следователя, проследить за его автомобилем и подготовить самодельное взрывное устройство. Компоненты бомбы мощностью до 400 г в тротиловом эквиваленте хранились в тайнике вблизи жилого комплекса «Ольховка» в Рузе.

В марте 2024 года Серебряков встретился в Стамбуле с куратором по имени Илья, получив от него $1,4 тыс. и инструкции по подготовке подрыва. Спустя месяц он снял квартиру рядом с домом предполагаемой жертвы, однако обнаружить следователя и его автомобиль не смог. После этого группа решила сменить цель и подорвать полковника Вооруженных сил России, заместителя командира одной из воинских частей, проживавшего на Синявинской улице в Москве.

Серебряков перенес тайник со взрывчаткой в Битцевский парк, приобрел на радиорынках необходимые комплектующие и собрал бомбу под руководством куратора по видеосвязи. Ночью 24 июля прошлого года он установил взрывное устройство под Toyota Land Cruiser Prado офицера и покинул Россию. Рано утром, когда военный вместе с супругой сел в автомобиль, произошел взрыв. Заряд был приведен в действие звонком с молдавского номера. В результате офицеру оторвало стопы обеих ног, а его жене был причинен вред средней тяжести.

После экстрадиции из Турции в июле 2024 года Серебрякову предъявили обвинения по нескольким особо тяжким статьям — приготовление к террористическому акту (ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК), совершение теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК), а также незаконный оборот (ч. 4 ст. 222.1 УК) и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 3 ст. 223.1 УК). По совокупности преступлений ему грозило пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.

На первом судебном заседании по существу 29 октября после оглашения обвинительного заключения в суде Серебряков признал вину и заявил, что смог бы довести задуманное до конца, «если бы приложил больше усилий». Он не согласился с утверждением обвинения о том, что первый теракт сорвался по независящим от него обстоятельствам. Подсудимый подчеркнул, что действовал не ради обещанного вознаграждения, а из идейных мотивов, стремясь приблизить окончание конфликта. Пострадавшие офицер Минобороны и его супруга, присутствовавшие на заседании, заявили суду, что принимают принесенные им извинения. Это обстоятельство было учтено судьей Андреем Плужниковым при вынесении приговора.

Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Надежда Сарсания
приговор теракт террорист полковник Минобороны строгий режим колония
