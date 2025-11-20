Военный суд назначил 25 лет подорвавшему в 2024 году машину офицера

Подорвавшему в 2024 году автомобиль офицера Минобороны на Синявинской улице в Москве Евгению Серебрякову назначено 25 лет лишения свободы. Из них пять лет — в тюрьме, 20 — в колонии строгого режима

Евгений Серебряков (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Судья Второго Западного окружного военного суда Андрей Плужников признал бывшего аналитика базы данных «ТВС Узбекистан» Евгения Серебрякова виновным в приготовлении к теракту, его совершении, незаконном обороте взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывных устройств. По совокупности преступлений ему назначено 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме и штраф в размере 1 млн руб., сообщает корреспондент РБК.

Также суд постановил конфисковать в пользу государства у Серебрякова 130 тыс руб. и в полном объеме удовлетворить иски потерпевших. Осужденный обязан выплатить им более 4,5 млн руб.

В ходе прений сторон, которые прошли 18 ноября, прокурор Евгений Майоров настаивал на назначении Серебрякову 28 лет строгого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме в начале отбытия наказания. Вина подсудимого в нескольких особо тяжких преступлениях, счел государственный обвинитель, была полностью доказана в судебном процессе. Адвокат подсудимого Владимир Семенцов просил суд учитывать смягчающие обстоятельства при вынесении приговора. Серебряков, отметил он, полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Более того, он самостоятельно сообщил следствию о подготовке теракта против сотрудника СКР, что, настаивал защитник, можно расценивать как явку с повинной.

Как установило следствие, бывший аналитик банка данных «ТВС Узбекистан» Евгений Серебряков входил в состав организованной группы, готовившей теракт против следователя центрального аппарата СКР, занимавшегося расследованием дел в отношении украинского военно-политического руководства. Для этого он был завербован «неустановленными лицами» через онлайн-игру Mobile Legends. Связь с кураторами поддерживалась через зашифрованный мессенджер Wire, не поддающийся фиксации в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

За выполнение задания ему пообещали переезд на территорию Украины, получение гражданства и вознаграждение в размере от $10 тыс. до $20 тыс. Его задачей было узнать адрес проживания следователя, проследить за его автомобилем и подготовить самодельное взрывное устройство. Компоненты бомбы мощностью до 400 г в тротиловом эквиваленте хранились в тайнике вблизи жилого комплекса «Ольховка» в Рузе.

В марте 2024 года Серебряков встретился в Стамбуле с куратором по имени Илья, получив от него $1,4 тыс. и инструкции по подготовке подрыва. Спустя месяц он снял квартиру рядом с домом предполагаемой жертвы, однако обнаружить следователя и его автомобиль не смог. После этого группа решила сменить цель и подорвать полковника Вооруженных сил России, заместителя командира одной из воинских частей, проживавшего на Синявинской улице в Москве.

Серебряков перенес тайник со взрывчаткой в Битцевский парк, приобрел на радиорынках необходимые комплектующие и собрал бомбу под руководством куратора по видеосвязи. Ночью 24 июля прошлого года он установил взрывное устройство под Toyota Land Cruiser Prado офицера и покинул Россию. Рано утром, когда военный вместе с супругой сел в автомобиль, произошел взрыв. Заряд был приведен в действие звонком с молдавского номера. В результате офицеру оторвало стопы обеих ног, а его жене был причинен вред средней тяжести.

После экстрадиции из Турции в июле 2024 года Серебрякову предъявили обвинения по нескольким особо тяжким статьям — приготовление к террористическому акту (ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК), совершение теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК), а также незаконный оборот (ч. 4 ст. 222.1 УК) и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 3 ст. 223.1 УК). По совокупности преступлений ему грозило пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.

На первом судебном заседании по существу 29 октября после оглашения обвинительного заключения в суде Серебряков признал вину и заявил, что смог бы довести задуманное до конца, «если бы приложил больше усилий». Он не согласился с утверждением обвинения о том, что первый теракт сорвался по независящим от него обстоятельствам. Подсудимый подчеркнул, что действовал не ради обещанного вознаграждения, а из идейных мотивов, стремясь приблизить окончание конфликта. Пострадавшие офицер Минобороны и его супруга, присутствовавшие на заседании, заявили суду, что принимают принесенные им извинения. Это обстоятельство было учтено судьей Андреем Плужниковым при вынесении приговора.