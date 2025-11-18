Прокурор запросил 28 лет обвиняемому в подрыве машины офицера в Москве

Евгений Серебряков (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Прокурор в прениях сторон попросил приговорить к 28 годам лишения свободы Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Минобороны на севере Москвы в 2024 году, передает «РИА Новости».

Из этих 28 лет первые семь Серебряков должен отбыть в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии строгого режима, а также выплатить штраф 1 млн руб.

Серебряков обвиняется в приготовлении к теракту, теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатки. Он полностью признал вину и принес извинения потерпевшим, заявив, что действовал по идейным соображениям.

Защита подсудимого утверждает, что его обманули украинские кураторы. Адвокат заявил, что Серебрякову внушили, что устройство сработает только при нахождении в автомобиле одного офицера Минобороны, а его действия якобы могли привести к завершению военной операции на Украине. По словам защитника, обвиняемый стал жертвой манипуляции и не мог критически мыслить из-за личного кризиса.

Следствие установило, что в мае 2024 года Серебряков организовал наблюдение за сотрудником Минобороны, арендовал конспиративную квартиру и вел скрытую видеосъемку. 24 июля он установил самодельное взрывное устройство под автомобилем Toyota Land Cruiser Prado на улице Синявинской в Москве. Сообщник дистанционно привел бомбу в действие.

В результате теракта военнослужащий и его супруга получили ранения, а имущественный ущерб составил 5 млн руб. Серебряков некоторое время скрывался от силовиков, пока его не задержали сотрудники ФСБ.