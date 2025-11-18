 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Прокурор запросил 28 лет обвиняемому в подрыве машины офицера в Москве

Евгений&nbsp;Серебряков
Евгений Серебряков (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Прокурор в прениях сторон попросил приговорить к 28 годам лишения свободы Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Минобороны на севере Москвы в 2024 году, передает «РИА Новости».

Из этих 28 лет первые семь Серебряков должен отбыть в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии строгого режима, а также выплатить штраф 1 млн руб.

Серебряков обвиняется в приготовлении к теракту, теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатки. Он полностью признал вину и принес извинения потерпевшим, заявив, что действовал по идейным соображениям.

Защита подсудимого утверждает, что его обманули украинские кураторы. Адвокат заявил, что Серебрякову внушили, что устройство сработает только при нахождении в автомобиле одного офицера Минобороны, а его действия якобы могли привести к завершению военной операции на Украине. По словам защитника, обвиняемый стал жертвой манипуляции и не мог критически мыслить из-за личного кризиса.

«РИА Новости» сообщило, что Серебрякова могли завербовать в России
Общество
Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Следствие установило, что в мае 2024 года Серебряков организовал наблюдение за сотрудником Минобороны, арендовал конспиративную квартиру и вел скрытую видеосъемку. 24 июля он установил самодельное взрывное устройство под автомобилем Toyota Land Cruiser Prado на улице Синявинской в Москве. Сообщник дистанционно привел бомбу в действие.

В результате теракта военнослужащий и его супруга получили ранения, а имущественный ущерб составил 5 млн руб. Серебряков некоторое время скрывался от силовиков, пока его не задержали сотрудники ФСБ.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist

Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО

В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»

Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады

FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
Авторы
Теги
Полина Дуганова
теракт взрывное устройство лишение свободы тюрьма суд прокуратура
Материалы по теме
ФСБ заявила о применении Киевом управляемой камеры при подготовке теракта
Политика
ФСБ заявила о подготовке Украиной попыток терактов, подобных сорванной
Политика
Ставропольца осудили на 20 лет за подготовку теракта на таможне
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
WP узнала о борьбе стран за право судить россиянина из-за пожаров у DHL Политика, 20:43
Прокурор запросил 28 лет обвиняемому в подрыве машины офицера в Москве Политика, 20:37
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Брокерам на Уолл-стрит предрекли рекордные за 20 лет доходы благодаря ИИ Инвестиции, 20:32
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 20:19
«Столото» объяснило удаление публикации с Долиной о жилищной лотерее Общество, 20:19
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
«Дом.РФ» повысил желаемый размер IPO до ₽25 млрд Инвестиции, 20:17
Экс-главу технопарка «Сколково» арестовали по делу о взятке Политика, 20:08
От «умной кнопки» до инвестиций: как технологии меняют жизнь Недвижимость, 19:59
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Малкин заявил о желании завершить карьеру в составе «Питтсбурга» Спорт, 19:43
В ДНР ввели режим ЧС из-за повреждений двух ТЭС после атаки дронов Политика, 19:41