Два человека пострадали при взрыве автомобиля на севере Москвы

При взрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado на улице Синявинской на севере Москвы пострадали два человека — владелец и пассажир, сообщило столичное управление СК.

Автомобиль взорвался на парковке жилого дома утром 24 июля. ЧП произошло в районе Молжаниново, который примыкает к аэропорту Шереметьево.

Mash и SHOT писали, что в машине были два человека — 50-летний мужчина и женщина. Телеканал «360» передавал, что пострадавшему мужчине оторвало ступни. Со ссылкой на очевидцев он также сообщил, что машина принадлежала участнику военной операции.

Еще один взрыв автомобиля произошел в середине апреля во дворе дома на Коровинском шоссе в Москве. Тогда Toyota Land Cruiser взорвался, как только водитель включил зажигание. Владельцем машины оказался бывший полковник СБУ Василий Прозоров, он выжил. Трое подозреваемых в покушении задержаны.