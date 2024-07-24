 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Два человека пострадали при взрыве автомобиля на севере Москвы

При взрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado на улице Синявинской на севере Москвы пострадали два человека — владелец и пассажир, сообщило столичное управление СК.

Автомобиль взорвался на парковке жилого дома утром 24 июля. ЧП произошло в районе Молжаниново, который примыкает к аэропорту Шереметьево.

СК возбудил уголовное дело из-за взрыва машины на севере Москвы
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Mash и SHOT писали, что в машине были два человека — 50-летний мужчина и женщина. Телеканал «360» передавал, что пострадавшему мужчине оторвало ступни. Со ссылкой на очевидцев он также сообщил, что машина принадлежала участнику военной операции.

Еще один взрыв автомобиля произошел в середине апреля во дворе дома на Коровинском шоссе в Москве. Тогда Toyota Land Cruiser взорвался, как только водитель включил зажигание. Владельцем машины оказался бывший полковник СБУ Василий Прозоров, он выжил. Трое подозреваемых в покушении задержаны.

Суд приговорил журналиста Михаила Зыгаря к 8,5 годам

Госдума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику

Певец Шарлот внесен в реестр экстремистов и террористов

Что известно о сделке Wildberries, которую Кадыров назвал «рейдерским захватом»

Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа

YouTube заблокировал канал Мосбиржи

АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой Lada Vesta на метане

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Исследователи назвали причины сокращения потребления вина
Теги
Москва Toyota Land Cruiser Prado взрыв автомобиля
Материалы по теме
В Москве взорвался автомобиль
Общество
СК возбудил уголовное дело из-за взрыва машины на севере Москвы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 95,46 (-0,3) Инвестиции, 23 июл, 18:20 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 87,3 (-0,48) Инвестиции, 23 июл, 18:20
Пострадавших после атаки на Севастополь выписали из больниц спустя месяц Политика, 09:53
Место крушения самолета в Катманду. Видео Общество, 09:49
«Ъ» узнал, что пострадавшим при взрыве в Москве оказался офицер ГРУ Общество, 09:39
Родители в Европе повально запрещают гаджеты для детей — Fast Company Pro, 09:34
Вьетнамский фрегат прибыл во Владивосток Политика, 09:30
В Махачкале задержали второго аниматора по делу о пожаре в квест-комнате Общество, 09:22
Собственная набережная и пляж: где жить в Москве, как на курорте РБК и City Bay, 09:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Падение самолета в столице Непала. Видео Общество, 09:21
Мария Шарапова вошла в тройку лучших теннисисток века по версии ESPN Спорт, 09:06
В России не осталось семей без денег на еду Экономика, 09:05
Ноль градусов: как безалкогольное пиво захватывает США Pro, 09:03
В аэропорту столицы Непала разбился самолет Общество, 09:02
В МВД назвали причину взрыва автомобиля на севере Москвы Общество, 08:55
Трамп подал жалобу на Харрис из-за денег Байдена Политика, 08:47