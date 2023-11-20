Силовики пришли с обысками в несколько министерств Пермского края

В Пермском крае сотрудники ФСБ проводят обыски в региональном министерстве закупок, минсоцразвития и министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельностью, пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источники.

Об оперативных мероприятиях в этих ведомствах также сообщают «РИА Новости» и местное издание 59.ru. Информацию также подтвердил источник РБК в региональном правительстве. По его словам, представителям правоохранительных органов предоставляются необходимые документы, все проходит в рабочем режиме.

По данным «Коммерсанта», следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Его завели на прошлой неделе и оно связано с хищениями при приобретении здания для размещения реабилитационного центра для инвалидов, пишет издание. Стоимость объекта составляет более 187 млн руб., что значительно ниже фактической цены, поэтому бюджету Пермского края был нанесен ущерб, считает следствие.

РБК обратился за комментарием в департамент информационной политики администрации губернатора Пермского края.

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