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Политика ,  
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Силовики пришли с обысками в правительство Самарской области

К бывшему главе правительства региона Виктору Кудряшову, который сегодня ушел в отставку, пришли с обысками. Власти области выделили 200 млн руб. на проектирование станции метро, от строительства которой позже отказались
Здание правительства Самарской области
Здание правительства Самарской области (Фото: fcrso.ru)

В здании правительства Самарской области проходят обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона. Следственные действия связаны с делом о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), пишет агентство.

По данным источника издания 63.ru и телеграм-канала «112», обыски идут в региональном минстрое, а также у бывшего врио первого вице-губернатора — главы правительства области Виктора Кудряшова. 14 ноября он подал в отставку; по словам чиновника, причиной стало состояние здоровья, такое решение он принял месяц назад.

Кроме того, силовики пришли к врио министра строительства Самарской области Михаилу Асееву.

В пресс-службе администрации губернатора Самарской области РБК сообщили, что на данный момент информации нет.

РБК направил запрос в пресс-службу УФСБ России по Самарской области, обратился за комментарием к Кудряшову и в пресс-службу Министерства строительство региона. В ГУ МВД по Самарской области отказались комментировать ситуацию.

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Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

По данным «112», обыски могут быть связаны с превышением полномочий при строительстве станции метро «Самарская», на разработку проекта которой одной из компаний выделили деньги. Об этом же пишет «Коммерсантъ-Волга» со ссылкой на источник в региональном кабмине: по версии следствия, чиновники перечислили 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» без заключения государственной экспертизы. Подрядчик должен был выполнить работы до 31 декабря 2021 года, но за два месяца до этого региональные власти отказались от строительства.

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Обыски в офисе «Волгатрансстроя» в рамках дела по ст. 286 УК проходили в августе, тогда Асеева допрашивали в качестве свидетеля.

Кудряшов работал в правительстве Самарской области с 2016 года. В 2017 году он стал врио первого заместителя председателя правительства региона. Два года спустя его утвердили на должность первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области. После выборов губернатора в сентябре и вступления Дмитрия Азарова в должность Кудряшов работал в статусе врио председателя правительства.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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Самарская область обыски правительство превышение полномочий
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