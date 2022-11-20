Замглавы Минэка Украины Бережная: после начала боев не менее 5 млн человек потеряли работу

На Украине 5 млн человек потеряли работу после начала боевых действий

Боевые действия продолжаются в местах, где были заняты 10 млн человек, половина из них потеряли место работы, сотни рабочих погибли, рассказали в Минэкономики Украины. Там отметили, что уровень безработицы существенно вырос

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Украина ожидает поддержку партнеров по восстановлению страны и реализацию соцпрограмм для возвращения украинцев домой, однако рынок труда разрушается из-за боевых действий. Об этом заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная на польско-украинском экономическом форуме. Ее слова приводит сайт министерства.

«Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 млн человек. По меньшей мере 5 млн человек потеряли работу. В боях погибли сотни рабочих. Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 млн человек. Существенно вырос уровень безработицы», — рассказала она.

Бережная отметила, что власти Украины запустили несколько программ для стабилизации рынка труда и экономики в целом: доступное кредитование и грантовая поддержка для бизнеса, перемещение предприятий «с опасных территорий в относительно безопасные», привлечение безработных к общественным работам.

Бережная отметила, что власти Украины настроены вернуть всех граждан, покинувших страну из-за боевых действий.

В конце октября украинские власти ввели специальное удостоверение, которое призвано помочь вернуться в страну тем гражданам, которые утратили собственные удостоверения личности. Его планируется изготавливать за пять дней на бесплатной основе. Премьер Украины Денис Шмыгаль пообещал, что Киев сделает все, что вернуть украинцев домой. Документ будут выдавать в рамках эксперимента в течение года, пояснил постпред правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Однако позднее, к середине ноября, после массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, глава энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко предложил гражданам временно покинуть страну для снижения нагрузки на энергетическую систему. С каждым ракетным ударом энергосистема страны становится все менее надежной, снижение потребления является ключевым фактором для поддержания ее рабочего состояния, указал он.