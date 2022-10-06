В Германии мэры заявили, что наплыв беженцев довел до «опасной черты»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 58,06 (+1,89) Инвестиции, 05 окт, 16:23
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 59,4 (+0,61) Инвестиции, 05 окт, 16:23
Россия выделит Белоруссии $1,5 млрд на импортозамещение Политика, 09:52
ЦИАН назвал районы Москвы с наибольшим падением цен на аренду однушек Недвижимость, 09:48
Микрозаймы и краудинвестинг: что нужно знать о поддержке малого бизнеса Национальные проекты, 09:30
Ускорить скорую: как спасти людей с инсультом Партнерский проект, 09:30
Посла России вызвали в МИД Молдавии в связи с референдумами Политика, 09:30
В Германии мэры заявили, что наплыв беженцев довел до «опасной черты» Политика, 09:27
«РИА Новости» узнало о сокращении сроков разработки экипировки «Легионер» Общество, 09:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Что значит сильный доллар для компаний США: кто выиграет, а кто проиграет Pro, 09:22
Губернатор сообщил о решении ситуации с писавшими Путину мобилизованными Политика, 09:17
Минфин оценил доходы от ужесточения табачного регулирования в ₽100 млрд Бизнес, 09:12
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД Партнерский проект, 09:00
Гранты на ИТ: как получить поддержку цифровых проектов Дискуссионный клуб, 09:00
«Один день в неделю я вообще не ем»: гендиректор Salesforce — о питании Pro, 08:59
Дуров предупредил об уязвимости WhatsApp, дающей доступ ко всему телефону Технологии и медиа, 08:55
Военная операция на Украине ,  
0 

В Германии мэры заявили, что наплыв беженцев довел до «опасной черты»

Мэры немецких городов написали письмо об «опасной черте» из-за наплыва беженцев
Фото: Adam Berry / Getty Images
Фото: Adam Berry / Getty Images

Главы 23 муниципалитетов в федеральной земле Баден-Вюртемберге (находится на юго-западе Германии) написали открытое письмо главе МВД Нэнси Фрезер, в котором заявили, что исчерпали возможности по приему беженцев и подошли к «опасной черте». Письмо опубликовано в том числе на сайте коммуны Райнмюнстер.

Мэры направили письмо министру в конце сентября. Они отметили, что жилищная ситуация в федеральной земле была напряженной еще до приема беженцев, а теперь местные власти и вовсе «исчерпали все ресурсы» для размещения беженцев. Несмотря на то что помочь беженцам были изначально готовы и местные жители, то теперь и этих мощностей уже не хватает, отметили главы муниципалитетов.

По их словам, за последние месяцы в Баден-Вюртемберге прибыло больше беженцев, чем в 2015–2016 годах, когда Германию захлестнула волна беженцев из Сирии. В качестве решения проблемы мэры попросили скорректировать жилищные субсидии, а также некоторые аспекты законодательства, в том числе в сфере строительства, что позволило бы местным властям быстрее возводить новое жилье.

Помимо этого, требуется расширить возможности по психологической помощи беженцам, нарастить число курсов немецкого языка, направить достаточное число переводчиков и выделить больше финансирования на снабжение беженцев товарами первой необходимости и одеждой, заявили мэры.

«Мы категорически выступаем против того, чтобы создалось впечатление, что города и муниципалитеты просто жалуются и в конце концов как-то справятся с ситуацией», — отметили они.

По словам мэров, сейчас муниципалитеты уже «как выжатый лимон». «Местные власти оказались загнаны в угол, мы достигли опасной черты», — говорится в письме.

Читайте на РБК Pro
Pro
Ковчег в буре: как переживет 2022 год российский диджитал-бизнес
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Деглобализация-2022: почему мир раскалывается на части и что будет дальше
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Русский транзит: как не прогореть, торгуя параллельным импортом
Инструкции
Pro
Как завещать завод, самолет и пароход: комбо механизмов наследования
Кейсы
Pro
Фото: Jamie McCarthy / Getty Images В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето
Статьи
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Прогнозы
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам
Статьи

По данным МВД Германии, к концу сентября страна приняла более 1 млн беженцев с Украины. Помимо этого, существенно растет число беженцев из других стран, таких как Сирия, Ирак, Афганистан или Турция, пишет Suddeutsche Zeitung.

Теги
Германия беженцы Украина муниципалитет Военная операция на Украине
Материалы по теме
Глава Еврокомиссии сообщила о возвращении на Украину 5 млн беженцев
Политика
Ангелу Меркель наградили за беженцев
Общество
Украина попросит ЕС исключить двойное налогообложение для беженцев
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter