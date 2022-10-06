В Германии мэры заявили, что наплыв беженцев довел до «опасной черты»

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Главы 23 муниципалитетов в федеральной земле Баден-Вюртемберге (находится на юго-западе Германии) написали открытое письмо главе МВД Нэнси Фрезер, в котором заявили, что исчерпали возможности по приему беженцев и подошли к «опасной черте». Письмо опубликовано в том числе на сайте коммуны Райнмюнстер.

Мэры направили письмо министру в конце сентября. Они отметили, что жилищная ситуация в федеральной земле была напряженной еще до приема беженцев, а теперь местные власти и вовсе «исчерпали все ресурсы» для размещения беженцев. Несмотря на то что помочь беженцам были изначально готовы и местные жители, то теперь и этих мощностей уже не хватает, отметили главы муниципалитетов.

По их словам, за последние месяцы в Баден-Вюртемберге прибыло больше беженцев, чем в 2015–2016 годах, когда Германию захлестнула волна беженцев из Сирии. В качестве решения проблемы мэры попросили скорректировать жилищные субсидии, а также некоторые аспекты законодательства, в том числе в сфере строительства, что позволило бы местным властям быстрее возводить новое жилье.

Помимо этого, требуется расширить возможности по психологической помощи беженцам, нарастить число курсов немецкого языка, направить достаточное число переводчиков и выделить больше финансирования на снабжение беженцев товарами первой необходимости и одеждой, заявили мэры.

«Мы категорически выступаем против того, чтобы создалось впечатление, что города и муниципалитеты просто жалуются и в конце концов как-то справятся с ситуацией», — отметили они.

По словам мэров, сейчас муниципалитеты уже «как выжатый лимон». «Местные власти оказались загнаны в угол, мы достигли опасной черты», — говорится в письме.

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По данным МВД Германии, к концу сентября страна приняла более 1 млн беженцев с Украины. Помимо этого, существенно растет число беженцев из других стран, таких как Сирия, Ирак, Афганистан или Турция, пишет Suddeutsche Zeitung.