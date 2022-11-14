В Подольске произошел пожар на бывшем заводе «Зингер»
В Подольске по адресу ул. Комсомольская, 1 произошел пожар, площадь которого составляет до 1,5 тыс. кв. м. Об этом РБК сообщила пресс-служба МЧС.
Данных о погибших и пострадавших нет.
По данным «Яндекс.Карт», по этому адресу располагается здание бывшего завода «Зингер».
Сообщение о возгорании МЧС получило в 14:44. На момент прибытия первого подразделения службы пожар охватил третий этаж здания.
Изначально МЧС сообщало о площади пожара в 1 тыс. кв. м, позже уточнило об ее увеличении до 1,5 тыс. кв. м.
«Зингер» — американская компания по производству швейных машинок, которые приобрели известность в России в конце XIХ — начале XX века. Первый завод фирмы был построен в 1902 году в Подольске. В 2000-е годы завод стоял на грани банкротства. В наше время завод не работает по специальности, на его территории проводятся экскурсии.