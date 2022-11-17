В Москве произошел пожар на рынке «Садовод»

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На одном из крупнейших рынком Москвы «Садовод» начался пожар, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС.

«Поступила заявка о возгорании на рынке «Садовод». Сотрудники МЧС прибыли на место и приступили к тушению», — ответили РБК в пресс-службе ГУ МЧС Москвы.

По словам источника ТАСС, сотрудников рынка и посетителей эвакуируют.«По предварительным данным, площадь пожара — 50 кв. метров. Огнем охвачены два торговых павильона», — уточнил источник.