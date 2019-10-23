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Граждан Украины снова признали самыми бедными жителями Европы
По данным GfK, после уплаты всех налогов и иных обязательных платежей у среднего украинца остается лишь €1830 в год на то, чтобы потратить или отложить
Фото: Евгений Малолетка / AP

Средний европеец в 2019 году сможет отложить или потратить по своему усмотрению €14 739 (на €447 больше, чем в 2018 году), следует из подготовленного компанией GfK доклада Purchasing Power Europe 2019. Именно такая сумма, по подсчетам экспертов GfK, остается у среднего европейца после того, как он заплатит все налоги. Столько он может за год потратить на еду и другие товары, оплату различных услуг, отдых, положить на счет или инвестировать.

У жителей разных стран Европы покупательная мощь различается в десятки раз. Например, обитатели Лихтенштейна могут распоряжаться по своему усмотрению суммой €67 550, а у замыкающих рейтинг жителей Украины остаются свободными только €1830 в год. По сравнению с предыдущим годом их покупательная мощь выросла почти на 40% (было €1318), но этого пока недостаточно даже для того, чтобы оттеснить на последнее место Косово.

В отчете GfK отмечается, что большие, чем у среднего европейца, средства в своем распоряжении имеют жители 16 стран, меньшие — 26.

В число европейских стран с покупательной мощью населения выше среднего наряду с Лихтенштейном вошли:

  • Швейцария — €42 067,
  • Люксембург — €35 096,
  • Исландия — €32 988,
  • Норвегия — €29 842,
  • Дания — €26 273,
  • Австрия — €24 067,
  • Германия — €23 779,
  • Финляндия — €22 626,
  • Швеция — €21 836,
  • Нидерланды — €20 416,
  • Франция — €20 306,
  • Италия — €17 799.

Россию в свой рейтинг европейских стран GfK традиционно не включает.

17 октября Росстат объявил, что реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении. Средняя зарплата россиянина в сентябре 2019 года, по оценке Росстата, составила примерно 45 тыс. руб.

Доходы россиян падали четыре года подряд с 2014 года. В 2018 году был зафиксирован небольшой рост, на 0,2%, после перехода Росстата на новую методику. Скачок на 3% стал самым сильным квартальным ростом по крайней мере с 2014 года, однако экономисты утверждают, что резкий рост реальных доходов россиян в третьем квартале 2019 года «не бьется» с другими данными о состоянии экономики.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, реальные доходы населения
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Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян
Экономика
Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян
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