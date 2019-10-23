Граждан Украины снова признали самыми бедными жителями Европы

По данным GfK, после уплаты всех налогов и иных обязательных платежей у среднего украинца остается лишь €1830 в год на то, чтобы потратить или отложить

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Средний европеец в 2019 году сможет отложить или потратить по своему усмотрению €14 739 (на €447 больше, чем в 2018 году), следует из подготовленного компанией GfK доклада Purchasing Power Europe 2019. Именно такая сумма, по подсчетам экспертов GfK, остается у среднего европейца после того, как он заплатит все налоги. Столько он может за год потратить на еду и другие товары, оплату различных услуг, отдых, положить на счет или инвестировать.

У жителей разных стран Европы покупательная мощь различается в десятки раз. Например, обитатели Лихтенштейна могут распоряжаться по своему усмотрению суммой €67 550, а у замыкающих рейтинг жителей Украины остаются свободными только €1830 в год. По сравнению с предыдущим годом их покупательная мощь выросла почти на 40% (было €1318), но этого пока недостаточно даже для того, чтобы оттеснить на последнее место Косово.

В отчете GfK отмечается, что большие, чем у среднего европейца, средства в своем распоряжении имеют жители 16 стран, меньшие — 26.

В число европейских стран с покупательной мощью населения выше среднего наряду с Лихтенштейном вошли: