Граждан Украины снова признали самыми бедными жителями Европы

Средний европеец в 2019 году сможет отложить или потратить по своему усмотрению €14 739 (на €447 больше, чем в 2018 году), следует из подготовленного компанией GfK доклада Purchasing Power Europe 2019. Именно такая сумма, по подсчетам экспертов GfK, остается у среднего европейца после того, как он заплатит все налоги. Столько он может за год потратить на еду и другие товары, оплату различных услуг, отдых, положить на счет или инвестировать.
У жителей разных стран Европы покупательная мощь различается в десятки раз. Например, обитатели Лихтенштейна могут распоряжаться по своему усмотрению суммой €67 550, а у замыкающих рейтинг жителей Украины остаются свободными только €1830 в год. По сравнению с предыдущим годом их покупательная мощь выросла почти на 40% (было €1318), но этого пока недостаточно даже для того, чтобы оттеснить на последнее место Косово.
В отчете GfK отмечается, что большие, чем у среднего европейца, средства в своем распоряжении имеют жители 16 стран, меньшие — 26.
В число европейских стран с покупательной мощью населения выше среднего наряду с Лихтенштейном вошли:
- Швейцария — €42 067,
- Люксембург — €35 096,
- Исландия — €32 988,
- Норвегия — €29 842,
- Дания — €26 273,
- Австрия — €24 067,
- Германия — €23 779,
- Финляндия — €22 626,
- Швеция — €21 836,
- Нидерланды — €20 416,
- Франция — €20 306,
- Италия — €17 799.