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МВД предложило давать гражданство выехавшим из Крыма до присоединения
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МВД предложило давать гражданство выехавшим из Крыма до присоединения
Общество, 21:57
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МВД предложило давать гражданство выехавшим из Крыма до присоединения
Министерство предлагает давать людям, которые родились в Крыму и выехали с полуострова до 18 марта 2014 года, гражданство России, минуя все административные барьеры
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Жители Крыма, которые выехали с полуострова до его присоединения к России, смогут получить гражданство, минуя все административные стадии. МВД подготовило проект соответствующего указа, ​сообщила врио начальника Главного управления по вопросам миграции министерства Валентина Казакова, передает «РИА Новости».

Речь идет о людях, которые родились в Крыму и выехали с полуострова до 18 марта 2014 года, пояснила Казакова.

В июне в Госдуму внесен законопроект об упрощении получения российского гражданства для граждан Украины. Автором инициативы стал первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

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«Надо признать, что события, сотрясающие украинское общество, длящиеся уже пятый год, не имеют перспективы скорого разрешения. Необходимо законодательное закрепление правового положения граждан Украины, ищущих убежище в России», — указывалось в пояснительной записке.

Затулин отмечал, что на территории России находятся около 2 млн граждан Украины, в том числе около 970 тыс. — «прибывших из юго-восточных районов страны». Он предлагал легализовать пребывание находящихся на территории России временных беженцев путем проведения «миграционной амнистии».

Также законопроект предлагает восполнить пробел закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым», в соответствии с которым постоянные жители полуострова были признаны гражданами России. По словам Затулина, этим правом не смогли воспользоваться крымчане, проживавшие на момент присоединения Крыма в других регионах Украины.

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Как сообщила РБК юрист в области международного права, кандидат юридических наук Марина Силкина, такая инициатива возможна и имеет место быть. «Предоставление гражданства РФ лицам, которые выехали с территории Крыма до его присоединения, с одной стороны, может восстановить справедливость и выравнять права. Но, учитывая сложную ситуацию, сложившуюся в Донбассе и в ЛНР, мера упрощения и исключение проверочных мероприятий может повлечь за собой появление преступного элемента. Такие лица, пройдя упрощенные процедуры, смогут беспрепятственно перемещаться по территории России», — сказала юрист.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Украина итоги голосования не признает и считает полуостров временно оккупированной территорией.

Авторы: Константин Ткаченко, Мария Кокорева.
Теги: Крым , ГУ МВД , гражданство
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