Киев заявил о невозможности иметь двойное гражданство с Россией
Политика, 17:36
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Киев заявил о невозможности иметь двойное гражданство с Россией
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время общения со студентами во Львове заявил, что в ближайшее время власти начнут рассматривать возможность двойного гражданства в стране, передает издание «Европейская правда».
По словам главы внешнеполитического ведомства, с Россией Киев точно не будет иметь соглашения о двойном гражданстве, этот вопрос даже не вынесут на обсуждение.
«Мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время де-факто войны с ней», — сказал он.
Климкин призвал украинцев, держащих российские паспорта, сдать их. Он уточнил, что двойное гражданство не смогут иметь военные командиры и люди, которые занимают определенные должности.