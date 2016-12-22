Госдуме предложили упростить получение паспорта России гражданам Украины

Автор законопроекта предлагает, в частности, облегчить получение российского гражданства для украинцев, которые уже узаконили свое пребывание в России

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В нижнюю палату парламента внесли законопроект об упрощении получения российского гражданства жителями стран СНГ. Он опубликован на сайте электронной базы Госдумы. Автором законопроекта является первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он предлагает внести поправки в ст. 41.8 главы 8.1 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

«Надо признать, что события, сотрясающие украинское общество, длящиеся уже пятый год, не имеют перспективы скорого разрешения. Необходимо законодательное закрепление правового положения граждан Украины, ищущих убежище в России», — говорится в пояснительной записке.

Затулин предлагает легализовать пребывание находящихся на территории России временных беженцев путем проведения «миграционной амнистии». Просрочившим срок своего пребывания в России можно будет в течение 180 дней со дня вступления в силу поправок к закону продлить срок своего временного пребывания без выезда из России, как это происходит в настоящее время (украинцы могут легально находиться в России на протяжении трех месяцев, после чего обязаны выехать на родину, чтобы закрыть миграционный лист).

Также автор законопроекта предлагает разрешить украинцам, которые уже узаконили свое пребывание в России, получить вид на жительство без прохождения промежуточной стадии — получения разрешения на временное проживание. После этого у беженцев будет право получить российское гражданство в упрощенном порядке — без сдачи экзамена на знание русского языка и подтверждения материального обеспечения.

При этом вид на жительство предлагается выдавать сроком на три года. Его можно будет продлевать без предварительного разрешения на временное проживание. Инициатива Затулина также предполагает, что российские паспорта будут выдавать в упрощенном порядке украинцам и лицам без гражданства, которые на постоянной основе проживали в Крыму до 18 марта 2014 года — то есть до его присоединения к России.

В минувший вторник, 19 июня, замглавы МВД Игорь Зубов объявил о намерении ведомства упростить процедуру получения гражданства для украинцев, которые покинули Украину из-за «ненормальный условий», а также для россиян, которые хотят вернуться на родину.