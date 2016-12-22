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Климкин допустил уголовное наказание для украинцев за гражданство России
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Климкин допустил уголовное наказание для украинцев за гражданство России
Политика, 00:14
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Климкин допустил уголовное наказание для украинцев за гражданство России
Глава МИД Украины заявил о готовности обсуждать вопрос о введении уголовного наказания для граждан республики, которые «тайно» приобретают российское гражданство. В Раде ранее призвали лишать таких украинцев паспортов
Фото: Nancy Sissel / РИА Новости

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о своей готовности рассмотреть вопрос об уголовной ответственности для украинцев, которые «тайно» получили российское гражданство. Об этом он сообщил в эфире телеканала «UA: Харьков», видеозапись интервью главы ведомства опубликована на странице канала в Yotube.

«Я категорически отрицаю и категорически против любых даже идей или мыслей о легализации двойного гражданства [жителей Украины] с Россией, с агрессором», — заявил Климкин. Все случаи получения украинцами таких паспортов, по словам главы внешнеполитического ведомства, «будут расследоваться украинскими спецслужбами».​

При этом, отвечая на вопрос относительно введения уголовной ответственности за второе гражданство для украинцев, Климкин напомнил, что в республике живет много этнических венгров и румын, у которых двойное гражданство. «Если мы сейчас введем для всех уголовную ответственность — они что, все по определению преступники?» — задался вопросом министр.

При этом к проблеме получения украинцами российских паспортов, как считает Климкин, нужно относиться иначе.​ «По России и по приобретению тайного российского гражданства как [гражданства] страны-агрессора я абсолютно готов такую ​​возможность (введения уголовной ответственности. — РБК) рассматривать», — заверил министр. «Я считаю, что это идея, которая должна обсуждаться и которая имеет смысл. Что касается [гражданства] других [государств], я считаю, что такая уголовная ответственность и обвинения всех тех, кто приобрел такое гражданство, не является лучшей опцией», — добавил Климкин. При этом информацией о том, сколько граждан Украины получили российские паспорта и кто эти люди, Министерство иностранных дел Украины, по словам главы ведомства, сегодня не обладает.

Порошенко предложил лишать гражданства проголосовавших в Крыму украинцев
Политика

Ранее лишать украинского гражданства получивших российский паспорт жителей «оккупированных территорий» республики предложил депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Юрий Береза. «Все, кто отказались от украинского гражданства, схватили российский триколор, должны быть автоматически лишены украинского паспорта, без суда, без следствия, без ничего», — подчеркивал он, замечая при этом, что в случае, если российский паспорт был получен гражданином Украины «скрыто», то этим делом, по его мнению, должны заниматься спецслужбы.

Внести изменения в закон о гражданстве Украины в апреле предлагал и глава республики Петр Порошенко. Согласно его инициативе, украинского гражданства автоматически должны лишиться все жители Крыма, которые получили российское гражданство и в марте принимали участие в выборах президента России.

Глава Крыма Сергей Аксенов, реагируя на подобное предложение Порошенко, назвал его «очередным неадекватным действием руководства» Украины.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Украина , Павел Климкин
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