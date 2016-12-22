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Титов предложил ввести цифровой учет уголовных дел
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Титов предложил ввести цифровой учет уголовных дел
Общество, 13:33
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Титов предложил ввести цифровой учет уголовных дел

Во время заседания экспертного совета при уполномоченном при президенте России по защите прав предпринимателей бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о необходимости перевода системы учета уголовных дел «на цифру». Такое предложение прозвучало на XII Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, передает корреспондент РБК.

Титов сообщил, что предложение о введении реестра уголовных дел может явиться дополнением к законопроекту о расширении полномочий прокуратуры. «Реестр был разработан по нашей инициативе, — говорит Титов. — Сегодня прокуратура ведет учет уголовных дел, но он зависит от той информации, которую прокурору представляет следователь».

Заместитель руководителя отдела по обеспечению деятельности уполномоченного при президенте Наталья Рябова пояснила, что речь идет об общем реестре для всех уголовных дел, которым могут пользоваться все силовые ведомства.

Сам омбудсмен добавил, что это касается не только уголовных дел экономической направленности.

Титов считает, что если «реестр перевести на цифру, то это обеспечит прозрачность следствия и повысит контроль над ним на всех этапах» без вмешательства в сам процесс.

Возвращение полномочий

Также на заседании совета эксперты обсудили расширение полномочий сотрудников прокуратуры. Как отметил председатель совета Андрей Назаров, сегодня прокуратура выступает ярким сторонником поддержки бизнеса. По его словам, «в результате совместной работы с прокуратурой выявили нарушение прав более чем у 170 тыс. хозяйствующих субъектов, было погашено более 50 млрд руб. задолженностей между муниципалитетами и коммерческими компаниями».

По оценке Титова, сегодня существует большая проблема в правоприменении. «Как трактуется закон и как он исполняется — большая разница», — отметил Титов.

Законопроект

В конце сентября депутаты от фракции КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о расширении полномочий прокуратуры. В законопроекте говорится о наделении прокурора рядом полномочий в сфере надзора за предварительным следствием. Такими полномочиями сейчас обладает руководитель следственного органа (по Уголовно-процессуальному кодексу России это председатель СКР, руководители территориальных следственных органов, их заместители).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «прокурор приобретает право принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела при наличии повода и основания, предусмотренного ст. 140 УПК России».

В законопроекте предлагается наделить прокуроров «правом давать следователю письменные указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий, которые обязательны для следователя и руководителя следственного органа; отменять любые незаконные или необоснованные постановления следователя; разрешать отводы, заявленные нижестоящему прокурору, следователю, а также их самоотводы; отстранять следователя от дальнейшего производства расследования, если ими допущено нарушение требований УПК РФ; приостанавливать или прекращать производство по любому уголовному делу».

В апреле этого года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о поддержке идеи возвращения прокуратуре контроля над следствием. Тогда она сообщила, что верхняя палата поддерживает необходимость возвращения прокуратуре контроля за следствием».

Следственный комитет получил самостоятельность в 2011 году, когда был выделен из состава надзорного ведомства. Это произошло в результате реформы 2007 года, когда полномочия прокуроров в сфере контроля за деятельностью следователей были значительно сокращены.

Теги: Генеральная прокуратура , Борис Титов , полномочия
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