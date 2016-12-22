Бизнес-омбудсмен сообщил о создании еще одного «списка Титова»

Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов сообщил, что формируется еще один «лондонский список», куда войдут фамилии российских бизнесменов, скрывающихся за границей от правоохранительных органов, но желающих вернуться в Россию. В настоящее время новый список состоит из семи фамилий, рассказал сам Титов на канале Генеральной прокуратуры «Эфир», отвечая на вопрос официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного
Бизнес-омбудсмен также отметил, что к ним поступило более 40 заявок от бизнесменов, которые находятся за границей и в отношении которых возбуждены уголовные дела. «Но не всех поддерживаем», — отметил он.
Титов также высказал пожелание, чтобы решения правоохранительных органов по фигурантам списка принимались быстрее.
Бизнес-омбудсмен сообщил, что есть юридические нюансы, которые предстоит решить, а также отметил, что участники списка «выведены из международного розыска, но еще находятся в федеральном». «Эти проблемы еще предстоит решить», — добавил он.
Так называемый список Титова был составлен по итогам состоявшейся 3 февраля встречи уполномоченного при президенте по правам предпринимателей с бизнесменами, скрывающимися от российского правосудия в Лондоне.
23 октября Куренной рассказал, что Генпрокуратура совместно с коллегами из ФСБ и МВД провела проверку дел 25 человек из «списка Титова». «Ни по одному из случаев мы не нашли незаконно возбужденных дел», — заявил он, отвечая на вопрос корреспондента РБК в ходе общения на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир».
В то же время Куренной отметил, что если предприниматели согласятся сотрудничать и вернутся в Россию, то Генпрокуратура «ориентирована на изменение меры пресечения на не связанную с заключением под стражу».