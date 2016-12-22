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Фигуранты списка Титова подали иск о защите чести против Генпрокуратуры
Общество, 02:06
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Фигуранты списка Титова подали иск о защите чести против Генпрокуратуры
Заявление связано со статьей в «Коммерсанте», где со ссылкой на представителя надзорного ведомства говорится, что многие дела против фигурантов списка Титова пересмотру не подлежат. Истцы сочли эти данные порочащими их честь
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Трое фигурантов из так называемого списка российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова — бывший декан факультета повышения квалификации медицинских работников Российского университета дружбы народов (РУДН) Виктор Ламаш, мурманский бизнесмен Владимир Зюзин и адвокат Евгений Рыжов — подали в Тверской районный суд Москвы иск о защите чести и достоинства и защите права на презумпцию невиновности против Генпрокуратуры и журналиста издательского дома «Коммерсантъ» Сергея Сергеева. РБК соответствующее заявление передали участники списка Титова.

Дело «О защите чести, достоинства, деловой репутации к средствам массовой информации» 19 октября было также зарегистрировано на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. Истцом в материалах на этом сайте называется только Рыжов, при этом в имеющемся у РБК заявлении фигурантов списка истцами указываются и Рыжов, и Зюзин, и Ламаш.

Их требования касаются статьи, опубликованной в газете «Коммерсантъ» 27 августа под названием «В лондонском списке не все исправимо». В материале со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного указывается, что после изучения производств в отношении участников списка Титова, сотрудники МВД и прокуратуры пришли к выводу, что не все эти дела подлежат пересмотру.​ В частности, речь идет о производствах в отношении Рыжова, Ламаша и Зюзина, которых в статье «Коммерсанта» называют «аферистами» и «бытовыми мошенниками».

«Данный текст содержит в себе высказывания оскорбительного характера, утверждения о фактах или событиях в отношении истцов, которые не имели места в действительности, а также высказывания должностного лица Генпрокуратуры России по поводу рассматриваемых уголовных дел, которые внушают общественности представление о том, что истцы виновны, и опережают оценку фактов компетентными судебными органами», — говорится в иске. Именно это, как отмечают авторы документа, «привело к нарушению права на презумпцию невиновности». Опубликованные изданием данные Рыжов, Ламаш и Зюзин сочли порочащими честь и достоинство.

​Суд они попросили обязать ответчиков опубликовать опровержение, а также удалить размещенную на сайте газеты статью.

В ней, в частности, указывается, что Рыжов является обвиняемым «по скандальному делу о попытке рейдерского захвата здания в центре Москвы на Гоголевском бульваре» (в рамках этого производства адвоката объявили в международный розыск, позднее стало известно, что он проходит еще по восьми делам об отъеме недвижимости в Нижегородской области; в последние годы Рыжов проживает в США).

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Ламаша в материале издания называют «участником целой преступной группы, который с 2009-го по 2012 год фактически продавал поддельные дипломы об обучении в РУДН, обманув как минимум 112 человек» (он вместе с супругой, которая работала заведующей отделением менеджмента Института дополнительного профессионального образования РУДН, был объявлен в розыск по делу о крупном мошенничестве).

Зюзин, по данным газеты, «обвиняется в ряде махинаций, в том числе хищений кредитов Сбербанка почти на 1 млрд руб.» (представители бизнесмена прежде утверждали, что претензии к нему противоречат закону, а принадлежащее ему заложенное по кредиту имущество было реализовано в нарушение норм права).

«Ответ представителя Генеральной прокуратуры [о не подлежащих пересмотру делах фигурантов списка Титова] является крайне непрофессиональным и лишь подтверждает мнение [истцов] о низком уровне правосознания не только в органах следствия, но и в надзорном органе», — указывается в пресс-релизе к иску (есть в распоряжении РБК).

Помимо Тверского суда, как отмечается также в документе, предприниматели готовят аналогичные заявления в суды США и Великобритании, по месту их нахождения.

Авторы: Егор Губернаторов, Евгения Маляренко.
Теги: Борис Титов , бизнесмены
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