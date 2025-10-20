В России предложили снизить возраст ответственности за диверсии до 14 лет

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за диверсионно-террористическую деятельность, снизив возрастную планку ответственности за преступления до 14 лет. Соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс. Соавторами поправок выступили 419 депутатов во главе с председателем Госдумы и руководителями всех фракций. Этим же законопроектом предлагается ввести наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») заявил, что снижение возраста ответственности за диверсии «имеет важное профилактическое значение».

«Особенно важно защитить детей и подростков от вербовки в деструктивные сети. Спецслужбы противника все чаще стараются вовлечь в совершение диверсий школьников, убеждая, что им за это, в силу малого возраста, ничего не будет», — написал он в телеграм-канале.



Материал дополняется