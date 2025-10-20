 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В России предложили снизить возраст ответственности за диверсии до 14 лет

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за диверсионно-террористическую деятельность, снизив возрастную планку ответственности за преступления до 14 лет. Соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс. Соавторами поправок выступили 419 депутатов во главе с председателем Госдумы и руководителями всех фракций. Этим же законопроектом предлагается ввести наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») заявил, что снижение возраста ответственности за диверсии «имеет важное профилактическое значение».

«Особенно важно защитить детей и подростков от вербовки в деструктивные сети. Спецслужбы противника все чаще стараются вовлечь в совершение диверсий школьников, убеждая, что им за это, в силу малого возраста, ничего не будет», — написал он в телеграм-канале.

Материал дополняется

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Задержан экс-зампред правительства Ульяновской области Общество, 14:38
Пассажиры с аварийно севшего в Пулково рейса прибыли в Баку Общество, 14:36
Аутсайдер КХЛ сообщил об уходе спортивного директора Спорт, 14:34
В школах Москвы провели первые занятия на тему градостроительства Город, 14:24
Москвичам не пообещали снег и мороз в октябре Общество, 14:23
СК возбудил дело о халатности после драки учителя и ученика в Бурятии Общество, 14:23
В России предложили снизить возраст ответственности за диверсии до 14 лет Общество, 14:22
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
МИД на фоне заявлений Трампа сообщил о продолжении поставок нефти в Индию Политика, 14:16
В Гане нашли мертвым 18-летнего вратаря, похищенного ради выкупа Спорт, 14:13
В театре Ленсовета опровергли слухи об уходе Боярского со сцены Общество, 14:13
Песков ответил на вопрос об участии Зеленского в саммите Путина и Трампа Политика, 14:11
Мутко раскрыл, сколько «Дом.РФ» планирует привлечь на IPO Финансы, 14:10
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
В Петербурге утвердили приговор по делу об убийстве Игоря Талькова Общество, 14:04