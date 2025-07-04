Адвокаты и Клишас поспорили о сроке для обманутых мошенниками террористов

Вице-президент ФПА Зубков призвал разграничить в УК наказание для убежденных террористов и для попавших под влияние мошенников людей. У судов и так есть основания, чтобы по-разному отнестись к обвиняемым, заявил Клишас

Сергей Зубков (Фото: ФПА России)

Подростков и пенсионеров стали судить за терроризм

После начала боевых действий на Украине в России появилась новая категория преступников — те, кто совершил действия условно террористической направленности под воздействием мошенников, обманувших или запугавших человека. В такой обман бывают втянуты наиболее уязвимые люди — подростки и пожилые. Мошенники выдают себя за сотрудников спецслужб, банков, органов власти, заставляя людей поджигать релейные шкафы, военкоматы, здания администраций. Кого-то они убеждают «помочь Родине», кого-то загоняют в долговую яму с помощью кредитов, и единственный способ из нее выбраться — выполнить задание.

На проблему, при которой тех преступников, которые осознанно совершили теракт, и тех, которые считали, что помогают Родине, судят по одной и той же статье, давая им сроки в одном диапазоне, обратили внимание юристы. В частности, об этом в начале июня говорил в своем выступлении в Совете Федерации вице-президент Федеральной палаты адвокатов, президент Адвокатской палаты Москвы Сергей Зубков. «Мы все чаще и чаще видим, как по этой статье [205-й] фигурантами становятся пожилые люди, а самое неприятное — несовершеннолетние, которые втягиваются обманным путем нашими активно действующими на территории Российской Федерации телефонными мошенниками, которые контролируются зачастую спецслужбами иностранных государств. Нам нужно совместно думать над тем, как с точки зрения правоприменения и законотворчества решать эту проблему», — заявил юрист.

В законодательстве необходимо разграничить разные виды и обстоятельства совершения преступлений, пояснил в разговоре с РБК Сергей Зубков: «Должно быть четкое разграничение умышленной террористической деятельности, когда человек четко сознает, чем он занимается, и стремится к тому, чтобы причинить вред людям, обществу, государству, и действий, когда обманутый человек участвует в чем-то, а его потом судят наравне с настоящим террористом. Это неправильно».

Как правило, дела возбуждают по ст. 205 УК (террористический акт), минимальное наказание по которой — десять лет лишения свободы, максимальное — 20 лет. В некоторых случаях действия «поджигателей» квалифицируются по более «легкой» ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества). По ней могут назначить лишение свободы на срок до двух или до пяти лет.

Согласно ст. 205 УК, теракт — это взрыв, поджог или другие действия, которые устрашают население и создают опасность гибели человека, причинения значительного ущерба имуществу либо наступления иных тяжких последствий. При этом у человека, совершающего теракт, должна быть цель дестабилизировать работу органов власти или международных организаций либо воздействовать на принятие ими решений, говорится в статье. Помимо этого, терактом считается угроза совершения таких действий для того, чтобы оказать давление на органы власти.

Адвокат подчеркнул, что и в том и в другом случае преступление все же было совершено и должно быть наказано, но подходить к таким людям с одинаковой меркой нельзя. «Я понимаю, что есть общий принцип — наказать максимально сурово, чтобы другим не было повадно. Но дело в том, что здесь это плохо работает, потому что люди, которые были обманом втянуты в это, не понимают, что они совершают преступление», — добавил он.

Решать проблему также призывает управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры», профессор Высшей школы экономики Александр Аронов. Дети — одна из самых уязвимых категорий населения, так как они не имеют опыта общения с правоохранителями, не знают, что правомерно, а что нет, их очень легко обманом втянуть в совершение преступления, подчеркивает он.

«Для того чтобы 14-летний или 15-летний ребенок понял, что он совершает террористический акт, он должен хотя бы знать, что это такое и какие должны возникнуть последствия. А когда он верит в то, что с ним разговаривает сотрудник правоохранительных органов, он не совершает террористический акт. Он считает, что помогает Родине в настоящий момент, сотрудничая со следствием», — говорит адвокат. И вот здесь возникает казус, продолжает он: с точки зрения следствия объективная сторона преступления — следование чьим-либо указаниям по нанесению вреда — выполнена. А субъективная сторона — отношение субъекта к собственным действиям — основывается только на показаниях подозреваемого. «А откуда основания доверять его показаниям о том, что он не понимал, что делает?» — поясняет логику следствия Аронов. Именно поэтому отношение субъекта к своему деянию квалифицируется как осознанное со всеми вытекающими последствиями, заключает юрист.

«Поймать преступников и спасти родителей» В январе силовики в Москве задержали 14-летнего Даниила после того, как он бросил бутылку с зажигательной смесью в здание администрации одного из городских поселений Подмосковья, а также поджег релейный шкаф. Его действия квалифицировали как теракт. Защита утверждает, что подросток стал жертвой мошенников. Сначала они связались с ним под видом чиновников из системы образования, предложив зарегистрироваться на олимпиаду. Даниил согласился, отправил мошенникам код, после чего они взломали «Госуслуги» его родителей. Мошенники сообщили подростку, что к деньгам родителей получили доступ украинцы и скоро средства будут направлены на финансирование ВСУ, после чего родителей посадят в тюрьму, а подростка отправят в детский дом. Чтобы этого избежать, ему нужно было помочь «поймать преступников», бросив бутылку с зажигательной смесью в здание администрации. При этом о том, что это здание администрации, он не знал, ему сказали, что там находится call-центр украинских мошенников, подчеркивают адвокаты. Кроме того, надо было поджечь стоящие рядом автомобили, чтобы «подать сигнал» правоохранителям. Помимо этого, мошенники убедили Даниила поджечь релейный шкаф на железной дороге, сказав, что в нем находятся провода, обеспечивающие электропитание украинского call-центра. Все это время Даниил был уверен, что с ним общаются сотрудники ФСБ, которые обещали представить его к награде за помощь Родине. В момент задержания он считал, что его приехали награждать.

Как юристы предлагают решать проблему

Одним из вариантов решения проблемы, по мнению Сергея Зубкова, могла бы стать отмена нижних границ возможного наказания в УК или снижение их до очень низкого уровня, что позволит судьям более гибко подходить к таким делам и учитывать все обстоятельства.

Помимо этого, можно ввести в Уголовный кодекс дополнительный состав преступления для тех, кто был втянут обманом в совершение преступления, полагает адвокат.

Отвечая на вопрос о том, не откроет ли это лазейку для преступников, осознанно совершивших преступление, к тому, чтобы получать менее суровое наказание, юрист указал на то, что следственные органы, прокуратура и суды должны разобрать каждый случай и определить справедливое наказание. Говоря о возможной коррупционной составляющей, Зубков подчеркнул, что жизнь человека не должна быть разменной монетой: «С коррупцией надо бороться. Если вдруг судья системно начинает выносить какие-то сомнительные приговоры, то нужно специальным службам заниматься проверкой и повышенным контролем. И, конечно, судьи — это все-таки те люди, которые должны быть под пристальным вниманием общества, включая то, соответствует ли их образ жизни получаемым официальным доходам. Но, еще раз говорю, нельзя из-за вопроса борьбы с коррупцией разрушать чью-то жизнь».

Для решения проблемы необходимо в первую очередь, чтобы поменялась правоприменительная практика в том, что касается назначения психолого-психиатрической экспертизы, уверен адвокат Аронов. Теракт относится к категории особо тяжких преступлений, поэтому суд автоматически удовлетворяет ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. После этого до назначения экспертизы может пройти четыре-пять месяцев. «Но за эти четыре-пять месяцев ребенок уже социализировался в том месте, где он находится: уже побрился налысо, возможно, начал курить, играть в карты и получать взыскания. Он уже находится в окружении преступников. И этого надо избежать. Поэтому важно, чтобы экспертиза назначалась в первую очередь, чтобы выяснить отношение ребенка к своему деянию», — поясняет собеседник РБК.

Кроме того, считает Аронов, необходимо дополнить ст. 205 примечанием о том, что лицо, совершившее преступление в возрасте до 18 лет под влиянием угрозы или обмана, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. «А иной состав — это когда ты все-таки что-то сжигаешь, например, релейный шкаф. Ты же понимаешь при этом, что причиняешь ущерб? И в этом случае это преступление уже должно квалифицироваться по ст. 167 УК (повреждение чужого имущества), либо по ст. 213 (хулиганство), либо ст. 267 (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения)», — поясняет он.

Для того чтобы решать проблему более комплексно, необходимо изменить профилактическую работу, проводимую государством, считает Аронов. Сейчас такая работа проводится, но государство «все время находится в роли догоняющего»: «Профилактика ведется на взрослом уровне и, как правило, не достигает детей, а нужно создавать контент, понятный детям, говорить на их языке, идти к ним в соцсети, играть с ними на одном поле».

Как растет число зарегистрированных терактов

Согласно данным МВД, в 2024 году в России было зарегистрировано 3714 преступлений террористического характера, что на 56% больше, чем годом ранее. В том числе был совершен 1191 теракт, это на 190,5% больше год к году. В целом число преступлений, квалифицированных как теракты, за последние годы резко выросло. Так, с 2019 по 2021 год в МВД фиксировали от 41 до 50 терактов в год. В последующем их число стало увеличиваться: в 2022 году было зафиксировано 127 терактов, в 2023-м — 410, а в прошлом году этот показатель перешагнул планку в 1 тыс.

Статистики об умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК) в отчетах МВД нет.

Источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что, руководствуясь геополитической обстановкой, дела о поджогах, например на транспорте, по умолчанию квалифицируют как теракт, по ст. 205. «Следственный комитет на транспорте предъявляет обвинение по ст. 167 (умышленное повреждение имущества) и направляет в суд. Ст. 167 — это мировой участок. Но после этого прокуратура идет обжаловать квалификацию в вышестоящий суд, районный. И тот возвращает дело с обоснованием «неправильная квалификация». И у следствия уже нет другого выхода, кроме как переквалифицировать дело на теракт», — поясняет собеседник РБК.

Аналогичного резкого роста по уже вынесенным приговорам по ст. 205 УК пока не наблюдается. В 2024 году были осуждены 132 человека (это те, у кого теракт был основной статьей, и те, у кого он был дополнительной квалификацией), следует из статистики Судебного департамента при Верховном суде. В частности, были осуждены восемь подростков в возрасте от 14 до 17 лет, это наибольший показатель за шесть лет. Кроме того, приговоры вынесли в отношении 19 молодых людей (18–24 года), что тоже является максимумом с 2019 года. Помимо этого, впервые за этот срок были осуждены три пенсионерки. Все эти данные по тем, у кого теракт был основной статьей.

По ст. 167 УК в 2024 году был осужден 3631 человек. Из тех, у кого статья была основной, — 53 подростка, 339 молодых людей, 36 пенсионеров и 23 пенсионерки.

Дела по ст. 205 УК рассматривают окружные военные суды, их в России шесть, не считая флотских. РБК с помощью парсера проекта «Если быть точным» собрал данные с их сайтов по вынесенным приговорам за последние три года. Однако ни в одном случае не был опубликован текст приговора, поэтому невозможно определить, какая доля преступлений была совершена людьми, обманутыми мошенниками, а какая — умышленно.

По результатам анализа сайтов окружных военных судов стало известно, что в 2025 году по статье о теракте в период до 30 июня было вынесено 106 приговоров (учитывались дела, в числе статей которых была ст. 205). При этом за весь 2024 год, по данным Судебного департамента Верховного суда, было вынесено 134 приговора. Еще по шести делам в 2025 году были применены принудительные меры медицинского характера. Нет решения, то есть еще находятся на рассмотрении судов, по 116 делам.

«С точки зрения абстрактного гуманизма понимаю адвокатов»

Сейчас суд, применяя закон, смотрит в том числе на личность совершившего преступление, поэтому у него есть возможность по-разному отнестись к человеку, который сознательно шел на это, и к тому, кого фактически обманули, сказал РБК глава комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников. «Я согласен с тем, что ущерб есть и с тем, что человек должен нести наказание, но я также согласен и с тем, что наказание не должно быть одинаково, — рассуждает он. — Поэтому, мне кажется, что если нужны какие-то поправки, их надо смотреть. Но, подчеркну, и сейчас суд, принимая решение, обязан учитывать характеристику человека и в целом субъективную сторону преступления».

Полностью убирать нижнюю границу наказания по террористической статье не надо, но вполне возможно рассмотреть варианты ее снижения в отдельных случаях, полагает Крашенинников. Он также подчеркнул, что необходимо вести профилактику вовлечения в такую деятельность, рассказывая людям, в особенности детям и пожилым, как это происходит и что в таких случаях необходимо предпринять.

Суды и сейчас по действующему закону должны подходить индивидуально, анализируя субъективную сторону состава преступления, считает глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас. «В данном плане никакие поправки не нужны», — сказал он РБК.

В СПЧ не поступали обращения, связанные со случаями, когда людей обманом вынуждали совершить подобные преступления, сообщил РБК глава СПЧ Валерий Фадеев. Что касается взрослого человека, то когда к нему обращаются с просьбой поджечь релейный шкаф, он должен задуматься, почему он должен это делать, не надо ли ему обратиться в полицию или ФСБ, считает Фадеев.

Он также напомнил, что суд имеет право в отдельных случаях назначать наказание ниже того, что указано в статьях Уголовного кодекса. «Мне кажется, что суд вполне может разобраться в том, в каком состоянии находился человек, совершивший такой акт», — выразил он мнение.

Россия «ведет тяжелую войну с целым Западом на украинском театре военных действий», поэтому взрослому человеку надо со всей тщательностью относиться к тем предложениям, которые ему делаются, говорит глава СПЧ. «С точки зрения абстрактного гуманизма я понимаю адвокатов. Но поджигать релейные шкафы и вышки электропередачи — это, конечно, теракт», — подытожил он.

Что касается детей, то в школах было бы правильно проводить занятия, в рамках которых рассказывали бы о том, какую опасность могут представлять мошенники, если этого еще не делается, посчитал Фадеев.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка отказались комментировать проблему, в аппарате уполномоченного по правам человека не ответили на запрос РБК.