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Минюст начал обсуждать снижение возраста уголовной ответственности до 14

Минюст начал обсуждать снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет
В России уже предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет за некоторые преступления. Генпрокуратура предлагает снизить возраст привлечения к ней еще по некоторым составам, в частности, за осквернение памятников воинской славы
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В комиссии по законопроектной деятельности обсуждается предложение Генеральной прокуратуры о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет по некоторым составам преступлений. Об этом сообщила замминистра юстиции Елена Ардабьева на заседании в Госдуме.

«Генеральная прокуратура, например, предложила понизить возраст уголовной ответственности для таких преступлений до 14 лет в 20-й статье УК. Но, как вариант, это возможно, обсуждаем. <…> Потому что это непростое решение», — сказала она.

Статья 20 Уголовного кодекса России определяет возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Согласно действующей редакции, лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, подлежат уголовной ответственности в некоторых случаях: например, за убийство, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью и др. С 14 лет к уголовной ответственности привлекут за теракт, вандализм, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, участие в массовых беспорядках, незаконное изготовление взрывчатки и другие преступления.

За исключением отдельных видов преступлений уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту деяния 16-летнего возраста.

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Генпрокуратура предлагает снизить возраст наступления уголовной ответственности с 16 до 14 лет, в частности, за уничтожение или повреждение памятников воинской славы, сообщила Ардабьева. По данным Минюста, с 2022 года было зафиксировано около 370 фактов осквернения таких памятников, причем большая часть преступлений совершена несовершеннолетними.

Как таковой статистики по возрасту, в котором несовершеннолетние совершают такие преступления, нет, она не ведется, отметила замглавы Минюста. Статистику ведут только по тем, кто уже достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, то есть 16 лет.

Тем же законопроектом предлагается ввести штрафы, а также внести поправки в КоАП, чтобы привлекать к ответственности родителей за правонарушения, совершенные детьми.

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