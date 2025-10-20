 Перейти к основному контенту
«РИА Новости» назвало зарплату основного владельца шахты «Листвяжная»

«РИА Новости»: владелец «Листвяжной» Федяев получал зарплату более 4 млн руб.

Осужденный по делу об аварии в 2021 году на кузбасской шахте «Листвяжная» Михаил Федяев — президент холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) и основной собственник шахты — ежемесячно получал зарплату в размере 4,1 млн руб., пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, в эту сумму входили «надбавки, премии и районный коэффициент». Так, должностной оклад Фадеева составляет 937,1 тыс. руб., надбавка — 555 тыс. руб., надбавка за безопасный труд — в размере 20%, премия — в размере 100%.

25 ноября 2021 года на угольной шахте «Листвяжная» взорвался метан. В момент происшествия в шахте находились 285 горняков, 239 из них удалось эвакуировать, 51 человек погиб, в том числе пятеро спасателей. Шахтеры «Листвяжной» рассказывали РБК, что работали в опасных условиях. По словам одного из горняков, на шахте уже были случаи, когда уровень метана был повышен, однако «руководство никаких указаний после ЧП не давало».

Собственника «Листвяжной» освободили из СИЗО
Общество
Михаил Федяев

В марте 2025 года Центральный районный суд Кемерово приговорил Федяева к 3,5 года условно, признав его виновным по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Ему также на полтора года запретили «заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в организациях, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов».

Других фигурантов дела — бывшего гендиректора холдинга «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева и экс-техдиректора «СДС-Угля» Антона Якутова — приговорили к 5 годам и 3 месяцам колонии общего режима и 5 годам общего режима соответственно.

