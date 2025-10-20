«РИА Новости» назвало зарплату основного владельца шахты «Листвяжная»

Осужденный по делу об аварии в 2021 году на кузбасской шахте «Листвяжная» Михаил Федяев — президент холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) и основной собственник шахты — ежемесячно получал зарплату в размере 4,1 млн руб., пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, в эту сумму входили «надбавки, премии и районный коэффициент». Так, должностной оклад Фадеева составляет 937,1 тыс. руб., надбавка — 555 тыс. руб., надбавка за безопасный труд — в размере 20%, премия — в размере 100%.

25 ноября 2021 года на угольной шахте «Листвяжная» взорвался метан. В момент происшествия в шахте находились 285 горняков, 239 из них удалось эвакуировать, 51 человек погиб, в том числе пятеро спасателей. Шахтеры «Листвяжной» рассказывали РБК, что работали в опасных условиях. По словам одного из горняков, на шахте уже были случаи, когда уровень метана был повышен, однако «руководство никаких указаний после ЧП не давало».

В марте 2025 года Центральный районный суд Кемерово приговорил Федяева к 3,5 года условно, признав его виновным по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Ему также на полтора года запретили «заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в организациях, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов».

Других фигурантов дела — бывшего гендиректора холдинга «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева и экс-техдиректора «СДС-Угля» Антона Якутова — приговорили к 5 годам и 3 месяцам колонии общего режима и 5 годам общего режима соответственно.