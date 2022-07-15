Собственника «Листвяжной» освободили из СИЗО

Михаила Федяева обвиняют в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями: в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в ноябре прошлого года погиб 51 человек. По данным ТАСС, бизнесмена освободили под подписку о невыезде

Михаил Федяев (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Обвиняемого по делу об аварии в ноябре на кузбасской шахте «Листвяжная» Михаила Федяева, президента холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) и основного собственника шахты, выпустили из СИЗО, сообщили источники ТАСС и «Интерфакса».

По словам собеседника ТАСС, Федяеву заменили арест подпиской о невыезде. Источник второго агентства отметил, что не известно, «под каким он находится сейчас статусом».

Представитель «СДС-Угля» отказался от комментариев РБК.

Авария на «Листвяжной» произошла 25 ноября. Причиной, по версии следствия, стал взрыв метана. Погибли 46 горняков и пятеро спасателей.

Шахтеры «Листвяжной» рассказали РБК, что работали в опасных условиях, при недопустимо высоком уровне метана. По словам горняков, им выдавали газоанализаторы с заклеенными скотчем датчиками, чтобы приборы искажали показания. Генпрокуратура впоследствии подтвердила, что на шахте были случаи, когда показания приборов контроля скрывались. В Ростехнадзоре возможной причиной аварии назвали неоднократное нарушение правил техники безопасности.

Президент России Владимир Путин в начале декабря на совещании, где присутствовал и Федяев, заявил, что причиной случившегося стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты. По словам главы государства, ему пришел документ из Следственного комитета, согласно которому на шахте не проводились проверки. «Установлено, что руководством шахты систематически принимались меры по сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном», — добавил он.

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Спустя почти две недели после встречи с президентом Федяева, а также гендиректора «СДС-Угля» Геннадия Алексеева, технического директора Антона Якутова и главного инженера Анатолия Лобанова задержали. Первому предъявили обвинение по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия), остальным фигурантам — по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Никто из них не признал свою вину.

В июне Заводский районный суд Кемерово продлил Федяеву арест до 14 сентября. Жалобу обвиняемого на это решение Кемеровский областной суд оставил без удовлетворения.