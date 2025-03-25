Основной собственник шахты «Листвяжная» получил 3,5 года условно

Бывший гендиректор и технический директор холдинга «СДС-Уголь», которому принадлежала шахта, Алексеев и Якутов получили 5,3 года и пять лет колонии общего режима соответственно. При взрыве на шахте в 2021 году погиб 51 человек

Михаил Федяев (Фото: Максим Киселев / ТАСС)

Обвиняемого по делу об аварии в 2021 году на кузбасской шахте «Листвяжная» Михаила Федяева, президента холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) и основного собственника шахты, приговорили к 3,5 года лишения свободы условно. Такое решение вынес Центральный районный суд Кемерово, передает «РИА Новости».

Федяев признан виновным по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Ему также на полтора года запретили «заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в организациях, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов».

Другие фигуранты дела — бывший гендиректор и технический директор холдинга «СДС-Уголь» (ему принадлежала шахта «Листвяжная») Геннадий Алексеев и Антон Якутов — получили 5,3 года и пять лет колонии общего режима соответственно. Все трое отрицают свою вину.

По версии обвинения, они «не желали, но сознательно допускали наступление тяжких последствий и аварии, крупного ущерба с достаточным тому основанием легкомысленно рассчитывал на их предотвращение».

Авария на «Листвяжной» произошла 25 ноября. Причиной, по версии следствия, стал взрыв метана. Погибли 46 горняков и пятеро спасателей. Шахтеры «Листвяжной» рассказали РБК, что работали в опасных условиях, при недопустимо высоком уровне метана. По словам горняков, им выдавали газоанализаторы с заклеенными скотчем датчиками, чтобы приборы искажали показания. Генпрокуратура впоследствии подтвердила, что на шахте были случаи, когда показания приборов контроля скрывались. В Ростехнадзоре возможной причиной аварии назвали неоднократное нарушение правил техники безопасности.

Федяева, Алексеева, Якутова и главного инженера Анатолия Лобанова задержали и затем арестовали в декабре 2021 года. Незадолго до задержания основной собственник «Листвяжной» присутствовал на совещании с президентом Владимиром Путиным, на котором тот заявил, что причиной случившегося стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты.

Летом 2022 года ТАСС сообщал, что Федяева освободили из-под ареста под подписку о невыезде.