В Москве из-за снегопада отключили прокат электросамокатов
В Москве из-за снегопада приостановлен прокат электросамокатов, сообщила пресс-служба столичного Дептранса в телеграм-канале.
Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов пояснил, что поездки на самокатах в снег могут быть опасны. В Дептрансе уточнили, что сервисы аренды «поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий».
В ведомстве также рекомендовали владельцам личных самокатов отказаться от их использования на время непогоды.
В пресс-службах сервисов аренды электросамокатов Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» подтвердили ТАСС, что временно приостановили в столице работу самокатов и электровелосипедов. В компаниях отметили, что поездки станут доступны, как только снег растает и повысится температура.
При этом в Whoosh добавили, что самокаты «не боятся холода и влаги» и поэтому остаются на улицах.
Днем 14 октября в Москве выпал первый снег. С утра в городе наблюдался дождь, который позднее перешел в снегопад.
По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится ночью, а завтра потеплеет до 7 градусов.
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