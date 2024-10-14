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В Москве из-за снегопада отключили прокат электросамокатов

Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» приостановили работу электросамокатов в Москве
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Москве из-за снегопада приостановлен прокат электросамокатов, сообщила пресс-служба столичного Дептранса в телеграм-канале.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов пояснил, что поездки на самокатах в снег могут быть опасны. В Дептрансе уточнили, что сервисы аренды «поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий».

В ведомстве также рекомендовали владельцам личных самокатов отказаться от их использования на время непогоды.

В пресс-службах сервисов аренды электросамокатов Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» подтвердили ТАСС, что временно приостановили в столице работу самокатов и электровелосипедов. В компаниях отметили, что поездки станут доступны, как только снег растает и повысится температура.

При этом в Whoosh добавили, что самокаты «не боятся холода и влаги» и поэтому остаются на улицах.

Первый снегопад в Москве. Фотогалерея
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Днем 14 октября в Москве выпал первый снег. С утра в городе наблюдался дождь, который позднее перешел в снегопад.

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Москва Дептранс Максим Ликсутов самокаты Whoosh Яндекс МТС непогода снег
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