В Москве из-за снегопада отключили прокат электросамокатов

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Москве из-за снегопада приостановлен прокат электросамокатов, сообщила пресс-служба столичного Дептранса в телеграм-канале.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов пояснил, что поездки на самокатах в снег могут быть опасны. В Дептрансе уточнили, что сервисы аренды «поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий».

В ведомстве также рекомендовали владельцам личных самокатов отказаться от их использования на время непогоды.

В пресс-службах сервисов аренды электросамокатов Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» подтвердили ТАСС, что временно приостановили в столице работу самокатов и электровелосипедов. В компаниях отметили, что поездки станут доступны, как только снег растает и повысится температура.

При этом в Whoosh добавили, что самокаты «не боятся холода и влаги» и поэтому остаются на улицах.

Днем 14 октября в Москве выпал первый снег. С утра в городе наблюдался дождь, который позднее перешел в снегопад.

По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится ночью, а завтра потеплеет до 7 градусов.