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Пандемия коронавируса ,  
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Власти назвали условие сокращения поездок между Россией и Белоруссией

Фото:Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Число поездок между Россией и Белоруссией может быть сокращено, если в странах будет наблюдаться резкий рост числа заразившихся коронавирусом. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает ТАСС.

В этом случае, «боюсь, мы не только не запустим поезд, а, может быть, еще и сократим другие пассажиропотоки», сказал Рапота. По его словам, сейчас ситуация «очень серьезная».

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