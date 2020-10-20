Власти назвали условие сокращения поездок между Россией и Белоруссией

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Число поездок между Россией и Белоруссией может быть сокращено, если в странах будет наблюдаться резкий рост числа заразившихся коронавирусом. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает ТАСС.

В этом случае, «боюсь, мы не только не запустим поезд, а, может быть, еще и сократим другие пассажиропотоки», сказал Рапота. По его словам, сейчас ситуация «очень серьезная».

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