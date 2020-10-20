Лукашенко попросил не забирать с улицы Нину Багинскую

Он попросил не задерживать 73-летнюю белорусскую оппозиционную активистку Нину Багинскую, которая присоединилась к протестующим против итогов президентских выборов. «Потому что декорации исчезнут», — пояснил он

Нина Багинская (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил «не забирать с улицы» 73-летнюю оппозиционную активистку Нину Багинскую. Соответствующее видео опубликовал близкий к главе государства Telegram-канал «Пул первого».

Видео: Пул Первого/Telegram

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«Вы смотрите, только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет. Некому будет ходить. Я помню, помню еще, в шутку говорю, она еще в службе безопасности [Зенона] Позняка работала. Ну, молодец, она убежденный человек», — сказал Лукашенко.

По его словам, несмотря на то что взгляды Багинской «кардинально расходятся» с мнением властей, «ее ни в коем случае нельзя забирать с улицы.

«Потому что декорации исчезнут», — заключил Лукашенко.