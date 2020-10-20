Лукашенко попросил не забирать с улицы Нину Багинскую

Багинская — белорусский оппозиционный активист, она участвует в различных акциях протеста с 1988 года. За это время ее задерживали десятки раз. В 2014 году Багинскую задержали за сожжение советского флага у здания КГБ в Минске, сообщал Tut.by. В записке активистка поясняла, что в этот день 77 лет назад во внутреннем дворе НКВД были сожжены десятки тысяч рукописей белорусских деятелей культуры, говорил источник портала. Через год активистку вновь задержали во время акции памяти белоруса Михаила Жизневского, который погиб на Евромайдане в Киеве. В последующие годы Багинская проводила одиночные пикеты и участвовала в других акциях протеста.
В 2020 году Багинская присоединилась к протестующим против итогов выборов президента Белоруссии, на которых, как объявила ЦИК, с результатом 80% голосов победил Лукашенко. В сентябре Багинскую задерживали во время акции у ТЦ «Айсберг», а также во время «Женского марша». На видео, опубликованном в Telegram, пенсионерка пытается отобрать у силовика бело-красно-белый флаг, который тот у нее забрал. Она побежала за ним в микроавтобус, после чего ее задержали, сообщала «Наша нива».
На первых выборах президента Белоруссии Багинская голосовала за Позняка, что позже назвала ошибкой. «Люди за ним не пошли, потому что некоторые его идеи — например, насильственная белорусизация — были с оттенком экстремизма. Но и в победу Лукашенко в 1994 году я не верила», — сказала она в интервью Tut.by.
По словам Багинской, о том, что у Лукашенко в 2020 году не будет «элегантной» победы, стало ясно после того, как у кандидатов в президентов начались проблемы.
«Если бы он победил с цифрой чуть больше 50%, люди бы с этим смирились, я думаю. Но в 80% ни один здравомыслящий человек не поверит», — сказала она.
ЦИК Белоруссии признал выборы состоявшимися. По словам Лукашенко, фальсификаций при результате 80% быть не может.