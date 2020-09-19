Правозащитники сообщили о более чем 300 задержанных на протестах в Минске

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На акциях протеста в Минске задержали более 300 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

По данным центра на 21:10 мск, на акции задержали 328 человек.

При этом в милиции ранее заявляли, что в Минске были задержаны более десяти человек, не называя точных цифр.

Оппозиционная акция «Блестящий марш» прошла сегодня в столице Белоруссии. Стартовой площадкой для марша послужила площадь у Комаровского рынка.