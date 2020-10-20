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Глава Центра Гамалеи назвал людей с проблемами с антителами к COVID

Разработчик вакцины от коронавируса назвал четыре группы людей, у которых после прививки плохо вырабатываются антитела. Среди них оказались и те, кто злоупотребляет алкоголем
Фото:Kirsty Wigglesworth / Getty Images
Фото: Kirsty Wigglesworth / Getty Images

Антитела после введения вакцины от коронавируса плохо вырабатываются у четырех групп людей. Об этом сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает «Интерфакс».

Первой такой группой он назвал пожилых людей.

«У граждан за 80 лет иммунная система реагирует плохо, гораздо дольше, чем у молодых: ферменты хуже работают, антитела хуже вырабатываются. Есть, конечно, среди них и «сохранные» — те, кто ведет здоровый образ жизни, плавает», — сказал Гинцбург.

Также, по его словам, плохо вырабатываются антитела у тех, кто «злоупотребляет спиртными напитками, которые являются токсичными для любой размножающейся клетки».

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Можно каждый день выпивать «по полстакана виски», при этом не пьянеть и хорошо себя чувствовать, однако иммунная система будет на это реагировать плохо, отметил ученый.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

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«Плюс тяжелые стрессовые состояния или постоянный стресс тоже не способствуют выработке антител. Еще те, кто принимает статины — противовоспалительные препараты, влияющие на размножение клеток, — как правило, это онкологические больные», — сказал Гинцбург.

Он добавил, что проблемы с выработкой антител у людей из этих групп будут при введении любой вакцины, а не только от коронавируса.

«Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи, стал первой зарегистрированной вакциной в России и мире. О ее регистрации президент Владимир Путин объявил 11 августа.

Как создатели вакцин против COVID-19 ищут добровольцев для исследований
Общество
Фото:Таисия Воронцова / ТАСС

Это векторная вакцина. Она произведена на основе неопасного для человека аденовируса, в который встроен небольшой ген — участок генома коронавируса SARS-CoV-2. При вакцинации этот вирус, называемый вектором, то есть транспортом для доставки в клетки, доставляет в организм белки-антигены SARS-CoV-2 и провоцирует иммунный ответ.

Сейчас вакцина проходит третий, завершающий, этап испытаний. В нем будут участвовать около 40 тыс. добровольцев, четверть из которых получит плацебо. Помимо препарата «Спутник V» в России зарегистрирована еще одна вакцина — пептидная «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор». Она также проходит пострегистрационные испытания на добровольцах.

Автор
Виктория Полякова
вакцина коронавирус
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