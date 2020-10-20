Глава Центра Гамалеи назвал людей с проблемами с антителами к COVID

Разработчик вакцины от коронавируса назвал четыре группы людей, у которых после прививки плохо вырабатываются антитела. Среди них оказались и те, кто злоупотребляет алкоголем

Фото: Kirsty Wigglesworth / Getty Images

Антитела после введения вакцины от коронавируса плохо вырабатываются у четырех групп людей. Об этом сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает «Интерфакс».

Первой такой группой он назвал пожилых людей.

«У граждан за 80 лет иммунная система реагирует плохо, гораздо дольше, чем у молодых: ферменты хуже работают, антитела хуже вырабатываются. Есть, конечно, среди них и «сохранные» — те, кто ведет здоровый образ жизни, плавает», — сказал Гинцбург.

Также, по его словам, плохо вырабатываются антитела у тех, кто «злоупотребляет спиртными напитками, которые являются токсичными для любой размножающейся клетки».

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