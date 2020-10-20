В США обвинили сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде электроники в Россию

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Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения десяти подозреваемым в контрабанде электроники, в том числе продукции Apple, в Россию. Следователи утверждают, что в перевозке товара участвовали сотрудники «Аэрофлота». Позиция обвинения изложена в сообщении прокуратуры.

В нем названы семеро обвиняемых, решение об аресте которых вынес суд в Нью-Йорке: Акмаль Асадов, Саюз Дайбагия, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шахдин, Кирилл Сохончук, Зокир Искандеров. Азамат Бобомудоров был арестован в штате Иллинойс. Еще двое фигурантов скрываются от следствия.

По версии следствия, они причастны к контрабанде электроники на сумму около $50 млн. В перевозке товара участвовали бывшие и действующие сотрудники авиакомпании «Аэрофлот».

«Обвиняемые были членами международной сети контрабандистов, которая использовала сеть участников здесь и в России для обхода экспортных законов и правил США», — приводятся в сообщении слова прокурора Сета Дюшарма.

«Как утверждается, эти обвиняемые использовали коммерческие авиаперелеты для реализации своей схемы незаконной контрабанды. Это чрезвычайно опасное обстоятельство, которое было выявлено и обосновано в ходе расследования», — заявил комиссар полиции Нью-Йорка Дермот Ши.