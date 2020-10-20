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В России за сутки от коронавируса умерли 269 человек

Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За последние сутки в России умерли 269 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. К утру 20 октября общее число летальных исходов составило 24 635.

Также за минувшие 24 часа в стране выявили 16 319 новых заболевших, с начала пандемии число подтвержденных случаев инфицирования превысило 1,431 млн.

По актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса в мире составило 1,118 млн человек. Первое место по этому показателю занимают США (220 тыс.), второе — Бразилия (154 тыс.), третье — Индия (115 тыс.). Россия находится на 13 месте.

С сентября в России наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, это связано с тем, что осенью подъем инфекции происходит подномоментно, в отличие от весны, когда «волна COVID-19 шла по стране постепенно, охватывая сначала крупные города». «Сегодня во всех субъектах Российской Федерации, во всех городах есть люди, встретившиеся с COVID-19, и есть источники этой инфекции», — отметила она.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова назвала ситуацию с COVID-19 в стране достаточно сложной и напряженной, но контролируемой. По ее словам, вводить ограничительных мер в экономике сейчас не нужно.
 

Материал дополняется

Автор
Наталия Анисимова
коронавирус статистика смертность
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