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Голикова заявила о нестабильной ситуации с коронавирусом в 29 регионах

На прошлой неделе в 38 регионах наблюдался рост заболеваемости, еще в 18 ситуация стабилизировалась, сообщила вице-премьер. Ситуация с COVID-19 в стране сложная, но ограничительных мер в экономике сейчас не нужно, считает она
Фото:Таисия Воронцова / ТАСС
Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

Ситуация с коронавирусом в России достаточно напряженная и сложная, тем не менее она находится под контролем. Об этом на совещании президента с членами правительства заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Трансляцию вел канал «Россия 24».

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В регионах эпидемиологическая обстановка различается, заявила Голикова. По состоянию на конец предыдущей недели в 38 из них наблюдался рост заболеваемости COVID-19.«В 29 — ситуация нестабильная, в 18 мы фиксируем стабилизацию заболеваемости», — сообщила она.

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В тех субъектах, где число заболевших выросло, не было достаточного контроля за необходимыми мерами против распространения инфекции, в том числе за соблюдением масочного режима, пояснила Голикова. Кроме того, в этих регионах не ввели ограничения на массовые мероприятия.

Там, где жестко соблюдается масочный режим, прирост числа инфицированных меньше, заявила вице-премьер. В качестве примера она привела Чечню и Татарстан, где заболеваемость составляет менее единицы на 100 тыс. населения. По словам Голиковой, в России среднесуточный уровень заболеваемости составил 7,5 единицы на 100 тыс. населения.

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Голикова еще раз призвала граждан носить маски и соблюдать другие требования врачей, отметив, что от этого зависит развитие ситуации. «Нагрузка на медицинскую сеть и дополнительное открытие ковидных коек сужают возможности оказания плановой помощи», — подчеркнула вице-премьер.

Но вводить дополнительные ограничения в стране пока не требуется, считает Голикова. «Проведенные весной мероприятия по подготовке, по тому, что сейчас уже появились две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий сейчас. По нашему мнению, ситуация управляема и не требует введения ограничительных мер для экономики», — заявила вице-премьер.

О том, что в России пока нет необходимости в том, чтобы ограничить деятельность каких-либо предприятий и отдельных секторов экономики, заявила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, страна приобрела опыт за время борьбы с инфекцией, который позволяет чувствовать себя достаточно уверенно.

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На сегодняшнем совещании Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от COVID-19 — препарата «ЭпиВакКорона», созданного в центре «Вектор». По словам Голиковой, первые 60 тыс. доз будут выпущены новосибирским предприятием в ближайшее время, после чего «Вектор» приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям.

Первая вакцина, «Спутник V», которую разрабатывал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, была зареристрирована в августе. По словам президента, в России на подходе и третий препарат, разработкой которого занимается научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова в Москве.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
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