Голикова заявила о нестабильной ситуации с коронавирусом в 29 регионах

На прошлой неделе в 38 регионах наблюдался рост заболеваемости, еще в 18 ситуация стабилизировалась, сообщила вице-премьер. Ситуация с COVID-19 в стране сложная, но ограничительных мер в экономике сейчас не нужно, считает она

Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

Ситуация с коронавирусом в России достаточно напряженная и сложная, тем не менее она находится под контролем. Об этом на совещании президента с членами правительства заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Трансляцию вел канал «Россия 24».

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В регионах эпидемиологическая обстановка различается, заявила Голикова. По состоянию на конец предыдущей недели в 38 из них наблюдался рост заболеваемости COVID-19.«В 29 — ситуация нестабильная, в 18 мы фиксируем стабилизацию заболеваемости», — сообщила она.

В тех субъектах, где число заболевших выросло, не было достаточного контроля за необходимыми мерами против распространения инфекции, в том числе за соблюдением масочного режима, пояснила Голикова. Кроме того, в этих регионах не ввели ограничения на массовые мероприятия.