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Бывшая жена миллиардера Ахмедова попросила заморозить его активы
Судебные документы Фархаду Ахмедову отослать удалось лишь с третьей попытки. Их отправили ему на личный адрес электронной почты
Фото: Rick Findler / PA Images / ТАСС

Бывшая жена миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна попросила заморозить его активы в Великобритании. Соответствующие документы уже направлены в суд и экс-супругу, сообщает Daily Mail. Поводом стало то, что в соответствии с решением Высокого суда в Лондоне в 2016 году Ахмедов должен был выплатить Татьяне около £450 млн, однако пока ей досталось лишь £5 млн.

Факт передачи Татьяной Ахмедовой в суд документов, инициирующих процедуру заморозки активов, подтвердила судья Гвиннет Ноулз, которая сейчас занимается этим делом. Однако с доставкой бумаг Фархаду Ахмедову возникли проблемы. Уведомить его через WhatsApp не удалось, потому что Ахмедов заблокировал номер, пишет издание. Передать документы в офис бизнесмена в Москве также не получилось, потому что там «отказались» их принимать. В результате документы направили на личную электронную почту Ахмедова. Предполагается, что они дошли до него, поскольку сообщение об ошибке отправки не приходило.

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Следующее судебное заседание, на котором будет рассматриваться в том числе и финансовое состояние Ахмедова, состоится в ноябре.

С женой Ахмедов развелся 19 лет назад после того, как она призналась в нескольких изменах, рассказывал предприниматель в интервью РБК. В браке они состояли с 1993 года, тогда же и приобрели дом в Лондоне. У экс-супруги миллиардера было двойное гражданство — России и Великобритании. Разрыв их брака был зафиксирован загсом в Москве.

Однако спустя много лет Татьяна Ахмедова ходатайствовала о разводе в соответствии с английским правом. Это произошло уже после того, как Ахмедов выручил $1,375 млрд от продажи принадлежавшей ему 49-процентной доли в капитале компании «Нортгаз».

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С тех пор бывшие супруги в различных судах подают иски друг против друга. В марте, например, апелляционный суд в Дубае разрешил вернуть бизнесмену яхту, которая находилась под арестом по требованию Татьяны. В апреле Ахмедов через суд потребовал от бывшей жены выплатить ему $115 млн в качестве компенсации морального ущерба и финансовых потерь. Защита Татьяны назвала это «вопиющим пиар-трюком».

Уроженец Баку, Фархад Ахмедов в 1993 году стал акционером газовой компании «Нортгаз». В ноябре 2012 года он продал НОВАТЭКу 49% «Нортгаза». Часть вырученных средств бизнесмен вложил в акции того же НОВАТЭКа, а также ЛУКОЙЛа, «Газпрома», «Норникеля», Сбербанка и «Магнита», которые торгуются на Лондонской и Московской биржах.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Фархад Ахмедов, Татьяна Ахмедова
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