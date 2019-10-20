Бывшая жена миллиардера Ахмедова попросила заморозить его активы

Судебные документы Фархаду Ахмедову отослать удалось лишь с третьей попытки. Их отправили ему на личный адрес электронной почты

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Бывшая жена миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна попросила заморозить его активы в Великобритании. Соответствующие документы уже направлены в суд и экс-супругу, сообщает Daily Mail. Поводом стало то, что в соответствии с решением Высокого суда в Лондоне в 2016 году Ахмедов должен был выплатить Татьяне около £450 млн, однако пока ей досталось лишь £5 млн.

Факт передачи Татьяной Ахмедовой в суд документов, инициирующих процедуру заморозки активов, подтвердила судья Гвиннет Ноулз, которая сейчас занимается этим делом. Однако с доставкой бумаг Фархаду Ахмедову возникли проблемы. Уведомить его через WhatsApp не удалось, потому что Ахмедов заблокировал номер, пишет издание. Передать документы в офис бизнесмена в Москве также не получилось, потому что там «отказались» их принимать. В результате документы направили на личную электронную почту Ахмедова. Предполагается, что они дошли до него, поскольку сообщение об ошибке отправки не приходило.

Следующее судебное заседание, на котором будет рассматриваться в том числе и финансовое состояние Ахмедова, состоится в ноябре.

С женой Ахмедов развелся 19 лет назад после того, как она призналась в нескольких изменах, рассказывал предприниматель в интервью РБК. В браке они состояли с 1993 года, тогда же и приобрели дом в Лондоне. У экс-супруги миллиардера было двойное гражданство — России и Великобритании. Разрыв их брака был зафиксирован загсом в Москве.