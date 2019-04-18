Представители экс-жены бизнесмена Ахмедова обвинила его в пиар-трюке

Представители бывшей жены бизнесмена Фархада Ахмедова Татьяны прокомментировали РБК его требование выплатить $115 млн в качестве компенсации морального ущерба и финансовых потерь, причиненных арестом яхты Luna. По их словам, бывший супруг тем самым «вовлекает всех в вопиющий пиар-трюк», направленные на отвлечение внимания от суда по разделу имущества.

Защита Татьяны Ахмедовой подчеркнула, что суд в Лондоне ранее постановил, что яхта принадлежит женщине, а потому суд в Дубае (куда обратился с иском миллиардер) должен счесть претензии безосновательными.

«Любое предположение о том, что позиция господина Ахмедова обоснована предполагаемым разводом в России в 2000 году, является абсолютной фабрикацией, как это уже было установлено Районным судом Москвы, Городским судом Москвы и Английским судом», — говорится в сообщении.

В конце марта газета Daily Mail со ссылкой на решение апелляционного суда в ОАЭ указывала, что Ахмедов получил право вернуть яхту, которая по требованию бывшей жены находилась под арестом. При этом издание сообщало, что постановление Высокого суда Англии, где обсуждался раздел имущества, в Дубае законной силы не имеет.