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Chevron $146 (+21,28%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Миллиардер Ахмедов подал против бывшей жены иск на $115 млн
Миллиардер Фархад Ахмедов потребовал от бывшей жены и ее юристов компенсировать моральный ущерб и финансовые потери, причиненные арестом яхты Luna. Ранее аналогичный иск на $85 млн подал владеющий яхтой фонд Straight Establishment
Татьяне Ахмедовой (Фото: Rick Findler / PA Images / ТАСС)

Российский миллиардер Фархад Ахмедов (Forbes оценивает его состояние в $1,4 млрд) подал в суд Дубая иск против своей бывшей жены Татьяны и поддерживающей ее компании ​Burford Capital, сообщил РБК представитель бизнесмена. Общая сумма иска составляет $115 млн, в эту сумму Ахмедов оценивает свои финансовые потери и моральный ущерб, причиненные 13-месячным арестом яхты Luna.

В мае 2017 Высокий суд Лондона по итогам бракоразводного процесса обязал Ахмедова выплатить бывшей жене £453 млн, а затем наложил арест на яхту Luna, стоимость которой оценивается примерно в £350 млн. В ноябре 2018 года дубайский суд отклонил иск бывшей жены миллиардера о передаче ей яхты, однако Luna осталась под арестом. Ахмедову разрешили пользоваться яхтой только в конце марта 2019 года, после того как апелляционный суд Дубая отказался удовлетворить жалобу бывшей супруги миллиардера и признал поставление британского суда не имеющим силы на территорию эмирата, а сам арест — незаконным.

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​Представитель Ахмедова сообщил РБК, что бизнесмен обвиняет Burford Capital в попытках использовать «для получения огромной прибыли» разногласия между семьей Ахмедова и его бывшей женой и намерении причинить ему материальный и моральный ущерб.

«Ахмедову ясно, что Burford вступила в этот судебный процесс исключительно из соображений прибыли. Выдвинутые против них и Татьяны требования о возмещении убытков являются неизбежным следствием их собственных действий в Дубае и всем остальном мире», — пояснил представитель миллиардера.

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Ранее аналогичный иск против Burford Capital и экс-супруги Ахмедова на сумму $85 млн подал семейный трастовый фонд Ахмедова Straight Establishment, которому принадлежит Luna. Таким образом, общая сумма предъявленных исков составляет ровно $200 млн.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Фархад Ахмедов, бракоразводный процесс, развод
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