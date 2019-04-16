Миллиардер Ахмедов подал против бывшей жены иск на $115 млн

Миллиардер Фархад Ахмедов потребовал от бывшей жены и ее юристов компенсировать моральный ущерб и финансовые потери, причиненные арестом яхты Luna. Ранее аналогичный иск на $85 млн подал владеющий яхтой фонд Straight Establishment

Татьяне Ахмедовой (Фото: Rick Findler / PA Images / ТАСС)

Российский миллиардер Фархад Ахмедов (Forbes оценивает его состояние в $1,4 млрд) подал в суд Дубая иск против своей бывшей жены Татьяны и поддерживающей ее компании ​Burford Capital, сообщил РБК представитель бизнесмена. Общая сумма иска составляет $115 млн, в эту сумму Ахмедов оценивает свои финансовые потери и моральный ущерб, причиненные 13-месячным арестом яхты Luna.

В мае 2017 Высокий суд Лондона по итогам бракоразводного процесса обязал Ахмедова выплатить бывшей жене £453 млн, а затем наложил арест на яхту Luna, стоимость которой оценивается примерно в £350 млн. В ноябре 2018 года дубайский суд отклонил иск бывшей жены миллиардера о передаче ей яхты, однако Luna осталась под арестом. Ахмедову разрешили пользоваться яхтой только в конце марта 2019 года, после того как апелляционный суд Дубая отказался удовлетворить жалобу бывшей супруги миллиардера и признал поставление британского суда не имеющим силы на территорию эмирата, а сам арест — незаконным.

​Представитель Ахмедова сообщил РБК, что бизнесмен обвиняет Burford Capital в попытках использовать «для получения огромной прибыли» разногласия между семьей Ахмедова и его бывшей женой и намерении причинить ему материальный и моральный ущерб.

«Ахмедову ясно, что Burford вступила в этот судебный процесс исключительно из соображений прибыли. Выдвинутые против них и Татьяны требования о возмещении убытков являются неизбежным следствием их собственных действий в Дубае и всем остальном мире», — пояснил представитель миллиардера.