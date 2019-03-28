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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Ахмедов получил право на простоявшую год под арестом яхту за £330 млн
«В заложниках» судно, по словам предпринимателя, простояло 13 месяцев. Его арестовали из-за иска бывшей жены миллиардера
Яхта Luna (Фото: TheYachtPhoto / imagebroker.com / Global Look Press)

Российский миллиардер Фархад Ахмедов (Forbes оценивает его состояние в $1,4 млрд), участник одного из самых дорогих бракоразводных процессов в Британии, получил право держать у себя яхту Luna. Отсудить ее у предпринимателя хотела его экс-супруга Татьяна Ахмедова. Об этом со ссылкой на решение апелляционного суда в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сообщает газета Daily Mail. Стоимость судна она оценивает в £350 млн ($463 млн).

В апреле прошлого года стало известно о том, что в рамках бракоразводного процесса Luna арестовал суд Лондона. Теперь же, как указывает издание, Ахмедову разрешили отплыть на этой яхте.

Решение суда РБК подтвердил сам Ахмедов. «Яхту, принадлежащую семейному трасту, незаконно держали 13 месяцев в заложниках. Справедливость хоть поздно, но восторжествовала», — сказал он.

Представитель бизнесмена в свою очередь пояснил РБК, что накануне апелляционный суд в Дубае постановил: нижестоящие судебные инстанции ошибочно выдавали ордер на арест, в соответствии с которым яхта более года простояла в заливе, на территории, находящейся в собственность бывших супругов.​ Стоимость яхты представитель предпринимателя оценил в £330 млн ($436,7 млн).

Материал дополняется.

Авторы: Евгения Маляренко, Тимофей Дзядко
Теги: Фархад Ахмедов, яхта
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