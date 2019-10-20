Росстандарт предложил новый метод борьбы с недоливом топлива на АЗС

Ведомство предлагает проверять не конкретную колонку, а всю систему заправки целиком, чтобы избежать технических манипуляций с показателями отгруженного топлива

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Росстандарт собирается изменить устаревшие стандарты проверки топливораздаточных колонок (ТРК) на АЗС, сообщил «Российской газете» глава ведомства Алексей Абрамов.

Он пояснил, что недолив на АЗС в основном происходит из-за манипуляций с программным обеспечением на ТРК. «Программа может быть настроена так, что на любом пистолете устанавливается конкретный процент недолива», — отметил чиновник. Это в том числе происходит из-за устаревшего ГОСТа, который позволяет осуществлять подобные манипуляции.

С отключающей недолив в нужный момент «кнопкой» у ведомства немного шансов поймать нарушителей, уточнил Абрамов. «Сегодня при проверке на АЗС нам говорят: «Зачем вы к кассиру заходите? Тестируйте колонку, а мы запустим, как положено», — привел он пример.

Росстандарт предлагает проверять не конкретную колонку, а всю измерительную систему ТРК, в том числе в связке с оператором на кассе. Соответствующие изменения в ГОСТ планируется внести в первой половине 2020 года.