Росстандарт выявил недолив на каждой пятой АЗС

На каждой пятой (19%) автозаправке в России не доливают топливо, пишет газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта в 2019 году.

Ведомство проинспектировало более 200 заправок (как государственных, так и независимых), выявив нарушения в 39 случаях. При этом в Росстандарте отметили, что в том числе проводили плановые проверки, когда АЗС получали предварительное уведомление о появлении инспекторов.

Кроме того, агентство изучило качество топлива на заправках и выяснило, что в первом полугодии 2019 года 9% АЗС (33 случая из 366) не соответствовали нормам. В этом году число жалоб на нарушения при продаже топлива на АЗС по сравнению с прошлым выросло более чем на треть, добавили в Росстандарте.

Сейчас за недолив предусмотрена административная ответственность согласно ч. 1 ст. 19.19 КоАП: штраф в 20–50 тыс. руб. для должностных лиц и в 50–100 тыс. руб. для юридических. В 2018 году Росстандарт предложил ужесточить наказание за недолив топлива в виде оборотных штрафов — при первом нарушении АЗС должна будет выплатить штраф в размере 1% от годового оборота компании (но не менее 500 тыс. руб.), а при повторном — 3% от оборота (но не менее 2 млн руб.). В мае 2019 года соответствующий законопроект в правительство внес Минпромторг, он находится на стадии согласования.