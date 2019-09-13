Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 65,19 (-0,24) Quote, 12 сен, 14:55
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 71,83 (-0,4) Quote, 12 сен, 14:55
Самые романтичные места для путешествия «РБК Стиль», Visa и ВТБ, 08:29 Хоккеист Проворов стал самым дорогим защитником «Филадельфии» Спорт, 08:18 Bild написала о «проклятом наследии» группы советских войск в Германии Общество, 08:14 Промоутер сообщил о проведении боксерских боев вместе с Сечиным Спорт, 08:00 Росреестр объяснил порядок оформления самовольно занятых земель Общество, 08:00 Между гиперопекой и возможностями: зачем малому бизнесу крупный инвестор Pro, 07:56 Участники дебатов демократов выступили за вывод войск США из Афганистана Политика, 07:53 Росстандарт выявил недолив на каждой пятой АЗС Общество, 07:45 Эксперты оценили реалистичность плана Орешкина по разгону экономики Экономика, 07:30 В Гарварде вручили Шнобелевские премии Общество, 07:26 Захарова раскритиковала украинского журналиста после вопроса о Вышинском Политика, 07:15 Промоутер Поветкина назвал стоимость раскрутки профессионального боксера Спорт, 07:00 Рябинский — РБК: «Энтузиазма к промоутерству бокса стало меньше» Спорт, 07:00 Треть российских мужчин назвали оправданным поступок сестер Хачатурян Политика, 07:00
Общество ,  
0 
Росстандарт выявил недолив на каждой пятой АЗС

На каждой пятой (19%) автозаправке в России не доливают топливо, пишет газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта в 2019 году.

Ведомство проинспектировало более 200 заправок (как государственных, так и независимых), выявив нарушения в 39 случаях. При этом в Росстандарте отметили, что в том числе проводили плановые проверки, когда АЗС получали предварительное уведомление о появлении инспекторов.

Кроме того, агентство изучило качество топлива на заправках и выяснило, что в первом полугодии 2019 года 9% АЗС (33 случая из 366) не соответствовали нормам. В этом году число жалоб на нарушения при продаже топлива на АЗС по сравнению с прошлым выросло более чем на треть, добавили в Росстандарте.

Общество
Штраф за недолив: как будут наказывать недобросовестные АЗС

Сейчас за недолив предусмотрена административная ответственность согласно ч. 1 ст. 19.19 КоАП: штраф в 20–50 тыс. руб. для должностных лиц и в 50–100 тыс. руб. для юридических. В 2018 году Росстандарт предложил ужесточить наказание за недолив топлива в виде оборотных штрафов — при первом нарушении АЗС должна будет выплатить штраф в размере 1% от годового оборота компании (но не менее 500 тыс. руб.), а при повторном — 3% от оборота (но не менее 2 млн руб.). В мае 2019 года соответствующий законопроект в правительство внес Минпромторг, он находится на стадии согласования.

Теги: Росстандарт, бензин, недолив
Материалы по теме
Росстандарт оценил долю суррогатного бензина в Крыму в 20%
Общество
Мантуров заявил о снижении доли некачественного бензина на заправках
Бизнес
Росстандарт пригрозил штрафами в процентах от оборота за недолив бензина
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter