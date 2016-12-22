Минэнерго ответило на сообщения Киева об аварии на ТЭС в Крыму

На Балаклавской ТЭС в Симферополе в конце августа и начале сентября выполнялись паровые продувки оборудования и паропроводов, но из-за высоких скоростей и температуры пара было повреждено мембранное покрытие кровли главного корпуса станции, заявил РБК представитель Минэнерго. Он комментировал сообщения украинских властей об «аварии с турбинами в Крыму».
Кровля была позже восстановлена, повреждения были «незначительными». Министерство также предоставило спутниковые снимки объекта. Они датированы 26 августа и 1 сентября.
Произошедшее не повлияло на сроки вводу ТЭС в эксплуатацию, подчеркнули в ведомстве. Ведомство также предоставило фото крыши по состоянию на 1 сентября. На этих фото повреждений не видно.
Украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (отвечает за Крым и неподконтрольные Киеву районы Донбасса) 5 октября сообщило о том, что на этой станции 30 августа произошла авария. Ее причина — нарушение «инженерных и строительных норм» персоналом станции.
В Киеве утверждают, что на этой станции установлены газовые турбины Siemens. В 2017 году их поставили на электростанции в Крыму, что являлось нарушением санкций. При этом в поставках обвинили дочернее предприятие «Ростеха» «Технопромэкспорт». Однако, сама компания заявила, что эти турбины в Крым не поставляла. Там подчеркнули, что они перепродали турбины «другой компании», после чего турбины прошли модернизацию и были «специфицированы по характеристикам под проект». Скандал привел к новым санкциям ЕС против «Технопромэкспорта» и чиновников Минэнерго.
Первый блоки Балаклавской ТЭС (мощность станции — 470 мегаватт) запустили 1 октября. Сроки переносились: изначально первые блоки станций власти хотели запустить еще в мае.