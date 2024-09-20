Кадыров заявил об отправке Cybertruck с пулеметом в зону военной операции

В августе Кадыров сообщил, что получил Cybertruck и показал версию автомобиля, оснащенную пулеметом. Две таких машины отправлены в зону военной операции, сообщил он позднее и показал видео их использования

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Два автомобиля Cybertruck, который производит Tesla Илона Маска, отправлены в зону военной операции. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, машины «прекрасно справляются с возложенными задачами». «Мобильность, удобство, маневренность — такие качества электромобиля тут очень востребованы», — написал он.

Накануне Кадыров заявил, электропикап Cybertruck, который он получил, перестал работать. Кадыров заявил, что машину удаленно отключил Илон Маск. В то же время, машины, которые были отправлены на военную операцию, работают «штатно и без сбоев». «Удаленное отключение их не коснулось», — сообщил Кадыров.

Глава Чечни опубликовал видео, на котором показаны два Cybertruck — в кузовах установлены пулеметы. У каждого орудия дежурят по трое военных. На кадрах машины едут по проселочной дороге, потом показана стрельба с пулеметов, установленных на автомобилях, по летящему беспилотнику.

О том, что у Кадырова появился Cybertruck, он сам рассказал в августе 2024 года. Глава Чечни проехал на машине, в кузове которой был установлен пулемет. «Лично убедился, что неслучайно его называют «Киберзверь». Настоящее неуязвимое и быстрое животное», — говорил он. Он пообещал отправить автомобиль в зону военной операции на Украине.

Илон Маск позже опроверг данные, что он подарил пикап Кадырову. Сделал он это, отвечая на вопрос одного из пользователей X — почему Маск выступал в Военной академии США в Вест-Пойнте, если поставлял автомобили в страну под американскими санкциями. «Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck русскому генералу? <...> Еще один пример того, насколько лживы традиционные СМИ», — писал в ответ Маск.