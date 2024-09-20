Кадыров заявил об отправке Cybertruck с пулеметом в зону военной операции
Два автомобиля Cybertruck, который производит Tesla Илона Маска, отправлены в зону военной операции. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, машины «прекрасно справляются с возложенными задачами». «Мобильность, удобство, маневренность — такие качества электромобиля тут очень востребованы», — написал он.
Накануне Кадыров заявил, электропикап Cybertruck, который он получил, перестал работать. Кадыров заявил, что машину удаленно отключил Илон Маск. В то же время, машины, которые были отправлены на военную операцию, работают «штатно и без сбоев». «Удаленное отключение их не коснулось», — сообщил Кадыров.
Глава Чечни опубликовал видео, на котором показаны два Cybertruck — в кузовах установлены пулеметы. У каждого орудия дежурят по трое военных. На кадрах машины едут по проселочной дороге, потом показана стрельба с пулеметов, установленных на автомобилях, по летящему беспилотнику.
О том, что у Кадырова появился Cybertruck, он сам рассказал в августе 2024 года. Глава Чечни проехал на машине, в кузове которой был установлен пулемет. «Лично убедился, что неслучайно его называют «Киберзверь». Настоящее неуязвимое и быстрое животное», — говорил он. Он пообещал отправить автомобиль в зону военной операции на Украине.
Илон Маск позже опроверг данные, что он подарил пикап Кадырову. Сделал он это, отвечая на вопрос одного из пользователей X — почему Маск выступал в Военной академии США в Вест-Пойнте, если поставлял автомобили в страну под американскими санкциями. «Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck русскому генералу? <...> Еще один пример того, насколько лживы традиционные СМИ», — писал в ответ Маск.
После начала военной операции на Украине США и ЕС запретили поставки предметов роскоши, в том числе автомобилей. В Белом доме не уточнили, по каким критериям будут оценивать то или иное транспортное средство. Ограничения ЕС распространяются на автомобили дороже €50 тыс. ($54,97 тыс. или 4,91 млн руб.). Стоимость электропикапа Cybertruck в США варьируется от $93 990 до $113 990 (от 8,4 млн до 10,18 млн руб.). Первый такой автомобиль появился в Москве в мае 2024 года.
В сентябре 2019 года о подаренной Маском машине говорил президент Александр Лукашенко. «У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил», — утверждал он. Позднее основатель Tesla опроверг слова президента Белоруссии.
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