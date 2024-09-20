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Сбившего 9 человек в Благовещенске пьяного водителя осудили на 14 лет

ДТП произошло в июне. Пять пострадавших погибли, остальные получили тяжелые травмы. Водителю предстоит возместить потерпевшим 15 млн руб. ущерба

Благовещенский районный суд вынес приговор Евгению Бакарюкину, который в июне сбил девять человек на тротуаре: он получил 14 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба судов Амурской области.

«Ему также запрещено садиться за руль автомобиля 3 года после отбытия основного наказания. Кроме того, по решению суда он должен возместить материальный и моральный вред потерпевшим», — сказано в сообщении.

В суде добавили, что общий моральный ущерб, который должен возместить шестерым потерпевшим водитель, — 15 млн. руб.

Прокурор запрашивал для виновника аварии 15 лет лишения свободы.

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Фото:УМВД России по Ярославской области

ДТП произошло 14 июня на улице Василенко в Благовещенске. Бакарюкин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости выехал на тротуар и сбил находившихся там пешеходов. На месте погибли женщина и двое детей 14 и 15 лет, еще один подросток 15 лет и женщина скончались позднее в больнице. Четыре человека, включая двоих несовершеннолетних, получили тяжелые травмы.

После задержания Бакарюкин в суде заявил, что заслуживает «самого сурового наказания», так как совершил «страшное злодеяние». Он рассказал, что работал таксистом и в тот день начал выполнять заказы в 4:15. «Выполнил 33 заказа и к обеду устал. Выпили с другом примерно бутылку водки 0,7 литра», — рассказал водитель. «То, что сел за руль пьяным, не имеет никакого оправдания», — добавил он.

Приговор по его делу должны были вынести 17 сентября, однако заседание было отложено из-за того, что у суда к Бакарюкину появились вопросы, которые могли повлиять на вынесение итогового судебного решения. Как пишет Amur.Life, адвокат водителя заявил, что у его подзащитного на иждивении находится 82-летняя мать. Такой факт мог бы смягчить наказание. Однако сам Бакарюкин сообщил, что мать не на его иждивении.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Благовещенск ДТП пьяный водитель
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