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Общество ,  
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Число пострадавших в ДТП с ярославским депутатом увеличилось до десяти

Фото: УМВД России по Ярославской области
Фото: УМВД России по Ярославской области

В результате дорожной аварии с участием депутата Ярославской областной думы Марины Степановой пострадали десять человек, сообщили РБК в региональном минздраве. 

Семерым потребовалась госпитализация — они находятся в состоянии средней тяжести. Ранее было известно о восьми пострадавших.

ДТП произошло утром 5 сентября в центре Рыбинска. Степанова на внедорожнике китайской модели TANK врезалась в автобус, не уступив ему дорогу.

Депутат Ярославской облдумы врезалась в автобус на «Танке»
Политика
Фото:МВД России

После аварии депутат сообщила, что прошла медицинское освидетельствование — в крови не обнаружили алкоголь. «Административных задолженностей не имею», — заключила Степанова. Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что на ней порядка 23 штрафов за превышение скорости на сумму 20 тыс. руб.

Степанова — депутат от «Единой России». В областную думу ее избрали в 2023 году. Она занимает пост зампредседателя комитета Ярославской областной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи. Также Степанова — депутат муниципального совета Рыбинска и владелица фермерского хозяйства.

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Рыбинск ДТП ДТП с автобусом пострадавшие новости
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