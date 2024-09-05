Число пострадавших в ДТП с ярославским депутатом увеличилось до десяти
В результате дорожной аварии с участием депутата Ярославской областной думы Марины Степановой пострадали десять человек, сообщили РБК в региональном минздраве.
Семерым потребовалась госпитализация — они находятся в состоянии средней тяжести. Ранее было известно о восьми пострадавших.
ДТП произошло утром 5 сентября в центре Рыбинска. Степанова на внедорожнике китайской модели TANK врезалась в автобус, не уступив ему дорогу.
После аварии депутат сообщила, что прошла медицинское освидетельствование — в крови не обнаружили алкоголь. «Административных задолженностей не имею», — заключила Степанова. Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что на ней порядка 23 штрафов за превышение скорости на сумму 20 тыс. руб.
Степанова — депутат от «Единой России». В областную думу ее избрали в 2023 году. Она занимает пост зампредседателя комитета Ярославской областной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи. Также Степанова — депутат муниципального совета Рыбинска и владелица фермерского хозяйства.
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