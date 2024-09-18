Сбившему 9 человек водителю в Благовещенске отложили вынесение приговора

В Амурской области отложили оглашение приговора водителю Евгению Бакарюкину, который три месяца назад сбил пятерых пешеходов, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов региона.

«Оглашение приговора водителю, устроившему смертельное ДТП на [улице] Василенко, отложено. Оно должно было состояться сегодня в Благовещенском районном суде», — сказано в сообщении.

Уточняется, что у суда появились вопросы к Бакарюкину, «которые могут повлиять на вынесения итогового судебного решения», рассмотрение дела продолжится 19 сентября.

ДТП произошло 14 июня. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости выехал на тротуар и сбил девять пешеходов. На месте погибли три человека (женщина и двое детей 14 и 15 лет), еще двое позднее скончались в больнице (подросток 15 лет и еще одна женщина). Четыре человека, включая двоих несовершеннолетних, получили тяжелые травмы.

Бакарюкин в суде заявил, что заслуживает «самого сурового наказания», так как совершил «страшное злодеяние». Он рассказал, что работал таксистом и в тот день начал выполнять заказы в 4:15. «Выполнил 33 заказа и к обеду устал. Выпили с другом примерно бутылку водки 0,7 литра», — рассказал водитель. «То, что сел за руль пьяным, не имеет никакого оправдания», — добавил он.