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Общество ,  
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Число погибших в результате ДТП в Благовещенске выросло до пяти

Минздрав: в больнице умерли еще двое пострадавших в ДТП в Благовещенске
Умерли пострадавшие в ДТП в Благовещенске 15-летний подросток и 50-летняя женщина. В реанимации в крайне тяжелом состоянии остается 14-летний мальчик, его ровесника и 19-летнюю девушку в тяжелом переведут в травматологию

В больнице скончались двое пострадавших в ДТП в Благовещенске — 15-летний подросток и 50-летняя женщина, сообщает Минздрав Амурской области в телеграм-канале.

«Врачи сделали все возможное, но травмы были очень тяжелыми, и спасти людей не удалось. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким», — говорится в публикации.

Один пострадавший — 14-летний мальчик — находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще двоих — 14-летнего мальчика и 19-летней девушки — оценивается как тяжелое, их сегодня переведут из реанимации в отделение травматологии, добавили в ведомстве.

Сбившего людей пьяного водителя в Благовещенске поместили в изолятор
Общество

ДТП произошло днем 14 июня: автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар. На месте погибли три человека - 49-летняя женщина и мальчики 14 и 15 лет, сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев. По его словам, в больницу в тяжелом и крайне тяжелом состоянии доставили шесть человек, включая трех детей.

В Минздраве Амурской области число пострадавших не уточняли. Их доставили в Амурскую областную клиническую больницу.

Водитель влетевшего в толпу минивэна был пьян, сообщил губернатор региона Василий Орлов. Это подтвердил Следственный комитет. Мужчину задержали и поместили в изолятор. СК завел дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение водителем правил дорожного движения в состоянии опьянения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Виновнику ДТП может грозить до 15 лет лишения свободы.

Как писал телеграм-канал SHOT, водитель аварии заявил, что авария произошла из-за отказа тормозов. По данным канала, виновник аварии — уроженец Красноярского края Евгений Бакарюкин, который ранее работал охранником. Мужчина купил машину в октябре 2023 года и с тех пор получил три штрафа на общую сумму 4 тыс. руб. за нарушения правил дорожного движения, сообщал SHOT.

Mash передавал, что виновник аварии ранее был участковым в Ромненском районе Амурской области. В 2005 году он перестал работать в правоохранительных органах и стал заниматься перевозкой людей на маршрутках, зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель, утверждал канал.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Благовещенск Амурская область ДТП

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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