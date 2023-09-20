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На гражданском судне в Черном море у берегов Румынии произошел взрыв

На гражданском судне в Черном море у берегов Румынии произошел взрыв
На борту судна Seama было 12 человек, двое пострадали при взрыве. Причины произошедшего пока не установлены, не исключено, что взрыв случился из-за мины. Россия предупреждала, что в Черном море могут дрейфовать украинские мины

Утром на гражданском судне в Черном море недалеко от румынского порта Сулина произошел взрыв, передает Euronews-Romania. Порт расположен на одном из рукавов Дуная в непосредственной близости от Черного моря, рядом находится граница с Украиной.

По предварительным данным, пострадали двое моряков, всего на борту корабля находились 12 человек. Их доставили в порт для медицинского осмотра.

Судно Seama под флагом западноафриканской страны Того перевозило цемент, отмечает румынская газета Adevalur. Представитель зонального штаба порта Тулча (находится выше по течению Дуная) Дан Ичим сообщил, что администрация порта начала расследование причин инцидента, произошел ли он из-за мины, будет выяснять Минобороны Румынии.

Российская сторона не раз предупреждала о минной опасности в Черном море. В марте 2022-го ФСБ сообщала, что после начала проведения российской спецоперации ВМС Украины разместили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный 420 якорных мин. По информации ФСБ, все они были «произведены в первой половине XX века», у некоторых оторвались тросы, и поэтому они стали дрейфовать в море. В июле этого года Черноморский флот заявил, что в северо-западной части Черноморья есть опасность для судов из-за обнаружения в акватории дрейфовавшей украинской мины.

В прошлом году на дрейфующей в море мине подорвался румынский военный корабль «Лейтенант Димитрие Николеску», который вышел для ее обезвреживания.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Румыния Черное море Дунай взрыв
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