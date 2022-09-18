Во Франции призвали увеличить норму по дозам радиации для перезапуска АЭС

Для ряда сотрудников АЭС во Франции предложили повысить допустимый уровень радиации из-за необходимости больше времени проводить вблизи реактора. Он при этом будет существенно ниже принятой нормы в 20 миллизивертов в год

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Предельный уровень радиоактивных доз, которым могут подвергаться ряд технических специалистов для работы на АЭС, следует увеличить, предложили подрядчики французской энергетической корпорации Électricité de France (EDF), передает RFI.

Такая инициатива возникла из-за образовавшейся прошедшей зимой коррозии на нескольких атомных станциях, сотрудникам придется провести на станциях больше времени, чем прежде, чтобы устранить проблему.

«Проводимые в настоящее время мероприятия приводят к увеличению количества часов, отработанных в ядерной части установок», — сказано в документе EDF.

В компании указали, что порог может быть повышен с 12 до 14 миллизиверт (мЗв) для ограниченного числа сотрудников. При этом доза все еще останется в пределах нормативного уровня в 20 миллизивертов в год, указали в Институте ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN.

Франция находится на втором месте после США по объему вырабатываемой на атомных электростанциях энергии, говорится на сайте Росатома. Всего в республике 56 реакторов разной мощности, указывает EDF. В 2019 году производство электроэнергии на АЭС во Франции составило 379,5 ТВтч. Франция получает с АЭС более 70% всей вырабатываемой энергии.