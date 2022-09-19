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В объединении академиков РАН назвали фарсом выборы главы организации

Члены неформального сообщества академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН обвинили административные органы во вмешательстве в выборы президента академии. Ранее глава РАН снял кандидатуру с выборов из-за давления
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Ученые Российской академии наук (РАН) из неформального объединения «Клуб 1 июля» заявили об устранении путем административного вмешательства двух перспективных кандидатов на выборах президента академии, назвав унизительным участие в голосовании. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.

«Клуб 1 июля» считает оскорбительным для членов РАН вмешательство административных органов в выборы президента РАН, которое привело к исключению различными методами двух кандидатов, занявших два первых места на выборах пять лет назад. Важнейшим принципом деятельности Российской академии наук является демократия, а отнюдь не игра в демократию. Клуб считает, что в сложившейся ситуации голосование де факто превращено в фарс, участие в котором было бы унизительным для членов РАН», — отмечается в заявлении.

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Александр Сергеев

В «Клубе 1 июля» состоят около 50 академиков и более 100 членов-корреспондентов и профессоров РАН.

Выборы президента академии состоятся во вторник, 20 сентября, на общем собрании членов РАН. Президент избирается на пять лет открытым голосованием.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев объявил 19 сентября, что снимает свою кандидатуру с выборов нового главы РАН. Он назвал это решение вынужденным. Сергеев заявил, что предвыборная кампания проходит в беспрецедентных условиях, многие члены РАН «подвергаются психологическому и внешнему административному давлению, особенно после публичного заявления своей позиции».

Список кандидатов на выборах главы РАН для согласования правительством президиум РАН утвердил в июле. В нем значились четыре академика: Сергеев, гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников, директор Института теплофизики имени Кутателадзе Дмитрий Маркович, а также научный руководитель Института океанологии Роберт Нигматулин. В начале сентября правительство согласовало первые три кандидатуры. Нигматулин в список утвержденных не вошел.

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Между тем в «Клубе 1 июля» накануне заявили ТАСС, что решили поддержать на выборах кандидатуры именно Сергеева и Нигматулина. «Как художники говорят, в своем цеху никто никого не обманет, так и здесь: у ученых есть некоторый внутренний рейтинг. Конечно, есть формальные оценки: наукометрические показатели, индекс цитируемости, индекс Хирша, это тоже имеет значение. И они у них высокие, безусловно, выше, чем у остальных троих кандидатов», — сказал агентству академик Владимир Захаров.

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В июле 2017 года Госдума приняла поправки в правила выборов руководства академии. Если раньше для избрания главы РАН и других членов президиума требовалось набрать 2/3 голосов, то после изменений стало достаточно простого большинства (более половины). Главу академии утверждает президент, а как минимум два кандидата должны быть согласованы с правительством.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов, Виктория Полякова Виктория Полякова
Российская академия наук выборы президента вмешательство
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