Власти Иркутской области ввели ограничения для туризма на Байкале

Чтобы уменьшить негативное воздействие туризма на природу, власти региона утвердили Правила организации туризма и отдыха в Прибайкалье. Ранее аналогичный документ был утвержден в Бурятии

Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Власти Иркутской области решили ограничить туристическую активность на Байкале. Для ее регулирования приняты Правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ). Ранее аналогичный документ был принят властями Бурятии.

В соответствии с правилами в центральной экологической зоне выделяется 11 мест, на которых разрешается создание туристско-рекреационных зон. Для каждой такой зоны определяется ее тип и специализация, а также потенциал размещения туристов и отдыхающих и рекреационная нагрузка.

В сообщении пресс-службы правительства Иркутской области отмечается, что основной целью введения правил является соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду. Приоритет будет отдаваться экологическому туризму с локализацией потока посетителей в туристско-рекреационных зонах.

В документе также прописаны правила поведения туристов и отдыхающих в ЦЭЗ. Им, в частности, запрещается мыть машины в открытых водоемах, а также устанавливать палатки за пределами специально отведенных для этого мест.