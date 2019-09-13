Путин поручил ФСБ проверить работу чиновников по охране Байкала

Поручения Путина связаны с защитой экологии Байкала. ФСБ, МВД и Генпрокуратура оценят работу чиновников в этой области, а правительство и региональные власти займутся целлюлозно-бумажным комбинатом

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, ФСБ и МВД дать правовую оценку работы чиновников и сотрудников контрольно-надзорных органов на Байкальской природоохранной территории, сообщается на сайте Кремля.

Соответствующий доклад главы вышеперечисленных ведомств должны предоставить до 1 марта 2020 года.

В частности, они должны оценить работу по обращению с отходами производства и потребления (в том числе на картах-накопителях ОПО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»), по включению объектов накопленного вреда окружающей среде в соответствующий реестр и ликвидации негативных экологических последствий.

Кроме того, ФСБ, Генпрокуратура и МВД должны изучить исполнение законов в области охраны Байкала, в том числе в рамках соответствующей целевой программы, оценить работу по организации туризма и проведению неотложных селезащитных и противопаводковых работ.