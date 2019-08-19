Счетная палата обнаружила угрозу срыва программы по очистке Байкала

Отсутствие финансирования проекта в ведомстве объяснили действиями правительств Бурятии и Иркутской области. Всего они не получили более 1,8 млрд руб.

Минприроды не осуществило софинансирование (1,84 млрд руб.) расходных обязательств бюджетов Бурятии и Иркутской области на реализацию мероприятий по снижению общей площади загрязненных территорий в районе озера Байкал. Об этом говорится в аналитическом отчете Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за первое полугодие 2019 года.

В отчете случившееся объясняется несоблюдением плана кассовых выплат правительством Бурятии, а также необходимостью корректировки проектно-сметной документации по мероприятию, реализуемому Иркутской областью.

В Счетной палате отметили, что в связи со сложившейся ситуацией существует риск недостижения в 2019 году показателей программы по сохранению озера Байкал из нацпроекта «Экология».

Проект рассчитан на 2019–2024 годы. Предполагается, что за это время объем сбросов загрязненных сточных вод в озеро и на Байкальскую природную территорию сократится почти на 30%. Помимо этого на 448 га должна быть сокращена общая площадь территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению. Речь также идет о воспроизведении уникальных биологических ресурсов Байкала, постройке очистных сооружений. В паспорте документа указывается, что сохранение озера Байкал будет способствовать повышению ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет и ускорению технологического развития путем внедрения технологий при модернизации и строительстве очистных сооружений.