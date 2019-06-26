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Глава Бурятии заявил о ненужности миллионов «диких» туристов на Байкале

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что на Байкале необходимо создать условия, чтобы в регионе не было повышенной антропогенной нагрузки, туристы получали качественный сервис, а у местных жителей были рабочие места. Об этом говорится в заявлении губернатора, поступившем в РБК.

Так он прокомментировал предложение спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова о том, что туристам нужно ограничить доступ на Байкал.

«Я во всех своих выступлениях о туризме на Байкале говорю о том, что там нужна хорошая инфраструктура, качественные очистные, места размещения, где есть уборка мусора и следят за территорией», — сказал он.

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Он добавил, что региону не нужно «миллион туристов, отдыхающих «дикарями», чтобы не было повышенной антропогенной нагрузки на экологию. Цыденов заявил, что при организованном туризме будут рабочие места для местных жителей и сервис, а также будет обеспечиваться безопасность приезжающих.

По его словам, для предпринимателей нужно создавать подходящие условия, в том числе очистные сооружения. «Люди-то готовы, только они сами очистные не построят. То есть, мы должны построить, создать систему сбора отходов», — заявил губернатор.

Цыденов добавил, что уже работает региональный оператор вывоза твердых коммунальных отходов, однако остается проблема свалок. Он рассказал, что власти ищут решение для их рекультивации в рамках нацпроекта «Экология».

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Спецпредставитель президента анонсировал ограничение туризма на Байкале

Накануне Сергей Иванов заявил, что нужно искусственно ограничивать поток туристов на Байкал, чтобы сохранить чистоту озера. По его словам, в это место приезжают миллионы туристов, среди которых есть и «дикие», в связи с чем объем отходов увеличивается. Иванов добавил, что у маленьких гостиниц, располагающихся на берегу озера, нет очистных сооружений.

Теги: Бурятия, Байкал, Губернатор
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