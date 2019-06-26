Глава Бурятии заявил о ненужности миллионов «диких» туристов на Байкале

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что на Байкале необходимо создать условия, чтобы в регионе не было повышенной антропогенной нагрузки, туристы получали качественный сервис, а у местных жителей были рабочие места. Об этом говорится в заявлении губернатора, поступившем в РБК.

Так он прокомментировал предложение спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова о том, что туристам нужно ограничить доступ на Байкал.

«Я во всех своих выступлениях о туризме на Байкале говорю о том, что там нужна хорошая инфраструктура, качественные очистные, места размещения, где есть уборка мусора и следят за территорией», — сказал он.

Он добавил, что региону не нужно «миллион туристов, отдыхающих «дикарями», чтобы не было повышенной антропогенной нагрузки на экологию. Цыденов заявил, что при организованном туризме будут рабочие места для местных жителей и сервис, а также будет обеспечиваться безопасность приезжающих.